ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιστορικά μνημεία του Ιράν υπέστησαν ζημιές εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου

Αρκετά κτίρια έχουν πληγεί στην Ισφαχάν, μια πόλη που θεωρείται η «πολιτιστική πρωτεύουσα» της χώρας

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΙΣΡΑΗΛ Facebook Twitter
Φωτ. Esmaeil Baqaei/X
0

Ο αριθμός των ιστορικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων που έχουν υποστεί ζημιές σε ολόκληρο το Ιράν αυξάνεται καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, ανακοίνωσε την Τρίτη το Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιράν.

Αρκετά κτίρια έχουν υποστεί ζημιές στην Ισφαχάν, μια πόλη στο κεντρικό Ιράν γνωστή ως η «πολιτιστική πρωτεύουσα» της χώρας, όπου βρίσκονται πολλά ιστορικά μνημεία και αξιοθέατα.

Ιστορικά μνημεία πλήττονται εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Μεταξύ αυτών είναι το Chehel Sotoun και το Ali Qapu, παλάτια που έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο της UNESCO και έχουν σημαντική πολιτιστική και ιστορική αξία, καθώς και δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, σύμφωνα με φωτογραφίες που επαληθεύτηκαν από το ABC News.

Το παλάτι Golestan της Τεχεράνης, επίσης μνημείο που έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο της UNESCO, έχει υποστεί ζημιές. Οι φωτογραφίες δείχνουν σημαντικές ζημιές στη διάσημη Αίθουσα των Καθρεφτών και στην Αίθουσα Berelian του παλατιού, σύμφωνα με φωτογραφίες που επαλήθευσε το ABC News.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Esmaeil Baqaei, ζήτησε διεθνή αντίδραση στις επιθέσεις, γράφοντας ότι «τα βίαια εγκλήματα των επιτιθέμενων απειλούν την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας», σε μια ανάρτηση στο X την Τετάρτη.

Το Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιράν ανέφερε και άλλους χώρους, όπως το τζαμί Imam στο Ισφαχάν και τις ιστορικές κοιλάδες του Khorramabad, ως τοποθεσίες που εκτίθενται σε πιθανή ζημιά.

Με πληροφορίες από ABC News

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΝΑΡΚΕΣ ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ

Διεθνή / Τραμπ: «Εάν το Ιράν δεν αφαιρέσει τις νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ, θα υπάρξουν συνέπειες άνευ προηγουμένου»

Η προειδοποίηση Τραμπ, το μήνυμα Νετανιάχου «προς τον λαό του Ιράν» και η στάση της Τεχεράνης εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή
THE LIFO TEAM
ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ ΑΝΤΡΙΟΥ

Διεθνή / Αρχεία Έπσταϊν: Η πρώην βοηθός του Άντριου ετοιμάζεται να καταθέσει στην Αστυνομία

Η Σάρλοτ Μάνλεϊ φέρεται να οργάνωσε την επίσκεψη μιας μασέζ – φίλης της Μάξγουελ – στο Παλάτι για λογαριασμό του Άντριου, με έξοδα που χρεώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό του Μπάκιγχαμ
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΠΟΥ ΒΡΟΧΗ

Διεθνή / Ιράν: Προειδοποίηση ΠΟΥ για τη «μαύρη βροχή» και τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία

Πώς συνδέονται οι χημικές ενώσεις που απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα μετά τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις με τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αναπνευστικών προβλημάτων και ίσως ορισμένων μορφών καρκίνου
THE LIFO TEAM
ΚΥΠΡΟΣ ΓΑΛΛΙΑ ΜΑΚΡΟΝ

Διεθνή / Πληροφορίες ότι το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» φτάνει ανοικτά της Κύπρου

Παράλληλα, φέρεται να ακολουθεί και ελικοπτεροφόρο τελευταίας τεχνολογίας που μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 35 ελικόπτερα και έως 450 στρατιώτες, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εκκενώσεις πολιτών
THE LIFO TEAM
ΚΕΙΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΥΙΛΙΑΜ

Διεθνή / Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Βίντεο από τα γιουχαΐσματα συγκεντρωμένου πλήθους εναντίον τους

Το πριγκιπικό ζεύγος δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες με αφορμή τη μεγαλύτερη βασιλική συγκέντρωση στο Λονδίνο μετά τη σύλληψη του Άντριου - Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το Αββαείο του Ουέστμινστερ
THE LIFO TEAM
 
 