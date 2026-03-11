Ιστορικά μνημεία του Ιράν υπέστησαν ζημιές εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου

Ο αριθμός των ιστορικών μνημείων και αρχαιολογικών χώρων που έχουν υποστεί ζημιές σε ολόκληρο το Ιράν αυξάνεται καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, ανακοίνωσε την Τρίτη το Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιράν.

Αρκετά κτίρια έχουν υποστεί ζημιές στην Ισφαχάν, μια πόλη στο κεντρικό Ιράν γνωστή ως η «πολιτιστική πρωτεύουσα» της χώρας, όπου βρίσκονται πολλά ιστορικά μνημεία και αξιοθέατα.

Ιστορικά μνημεία πλήττονται εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Μεταξύ αυτών είναι το Chehel Sotoun και το Ali Qapu, παλάτια που έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο της UNESCO και έχουν σημαντική πολιτιστική και ιστορική αξία, καθώς και δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, σύμφωνα με φωτογραφίες που επαληθεύτηκαν από το ABC News.

Το παλάτι Golestan της Τεχεράνης, επίσης μνημείο που έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο της UNESCO, έχει υποστεί ζημιές. Οι φωτογραφίες δείχνουν σημαντικές ζημιές στη διάσημη Αίθουσα των Καθρεφτών και στην Αίθουσα Berelian του παλατιού, σύμφωνα με φωτογραφίες που επαλήθευσε το ABC News.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Esmaeil Baqaei, ζήτησε διεθνή αντίδραση στις επιθέσεις, γράφοντας ότι «τα βίαια εγκλήματα των επιτιθέμενων απειλούν την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας», σε μια ανάρτηση στο X την Τετάρτη.

Το Υπουργείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ιράν ανέφερε και άλλους χώρους, όπως το τζαμί Imam στο Ισφαχάν και τις ιστορικές κοιλάδες του Khorramabad, ως τοποθεσίες που εκτίθενται σε πιθανή ζημιά.

Με πληροφορίες από ABC News