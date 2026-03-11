ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ρωσία: Ανέφερε στις ΗΠΑ ότι δεν δίνει στο Ιράν πληροφορίες για πιθανούς αμερικανικούς στόχους

«Μπορούμε να βασιστούμε στα λεγόμενά τους», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ

The LiFO team
The LiFO team
ΡΩΣΙΑ ΗΠΑ ΙΡΑΝ ΓΟΥΙΤΚΟΦ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΑ
0

Η Ρωσία αρνήθηκε ότι έδωσε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών στο Ιράν που περιλαμβάνουν τοποθεσίες αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή.

Την πληροφορία γνωστοποίησε σε συνέντευξή του στο CNBC ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Γουίτκοφ τόνισε ότι η διάψευση αυτή της Μόσχας έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τι ανέφερε δημοσίευμα για τη Ρωσία

Η Washington Post ανέφερε την Παρασκευή ότι η Ρωσία παρείχε στο Ιράν πληροφορίες σχετικά με πιθανούς αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών των ΗΠΑ.

«Χθες, στην τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο, οι Ρώσοι είπαν ότι δεν έχουν κοινοποιήσει πληροφορίες», είπε ο Γουίτκοφ όταν ρωτήθηκε αν η Ουάσινγκτον πιστεύει ότι η Μόσχα έχει δώσει πληροφορίες στην Τεχεράνη σχετικά με την τοποθεσία στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ.

«Μπορούμε να βασιστούμε στα λεγόμενά τους. Αλλά το είπαν. Και χθες το πρωί, ανεξάρτητα, ο Τζάρεντ (Κούσνερ) και εγώ είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον (διπλωματικό σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι) Ουσάκοφ, ο οποίος επανέλαβε το ίδιο», ανέφερε ο Γουίτκοφ.

«Αυτό είναι ένα ερώτημα που θα απαντήσουν καλύτερα οι άνθρωποι των μυστικών υπηρεσιών, αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν δίνουν», πληροφορίες οι Ρώσοι στους Ιρανούς, συμπλήρωσε.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΝΑΡΚΕΣ ΣΤΕΝΑ ΟΡΜΟΥΖ

Διεθνή / Τραμπ: «Εάν το Ιράν δεν αφαιρέσει τις νάρκες από τα Στενά του Ορμούζ, θα υπάρξουν συνέπειες άνευ προηγουμένου»

Η προειδοποίηση Τραμπ, το μήνυμα Νετανιάχου «προς τον λαό του Ιράν» και η στάση της Τεχεράνης εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή
THE LIFO TEAM
ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ ΑΝΤΡΙΟΥ

Διεθνή / Αρχεία Έπσταϊν: Η πρώην βοηθός του Άντριου ετοιμάζεται να καταθέσει στην Αστυνομία

Η Σάρλοτ Μάνλεϊ φέρεται να οργάνωσε την επίσκεψη μιας μασέζ – φίλης της Μάξγουελ – στο Παλάτι για λογαριασμό του Άντριου, με έξοδα που χρεώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό του Μπάκιγχαμ
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΠΟΥ ΒΡΟΧΗ

Διεθνή / Ιράν: Προειδοποίηση ΠΟΥ για τη «μαύρη βροχή» και τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία

Πώς συνδέονται οι χημικές ενώσεις που απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα μετά τις επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις με τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αναπνευστικών προβλημάτων και ίσως ορισμένων μορφών καρκίνου
THE LIFO TEAM
ΚΥΠΡΟΣ ΓΑΛΛΙΑ ΜΑΚΡΟΝ

Διεθνή / Πληροφορίες ότι το αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» φτάνει ανοικτά της Κύπρου

Παράλληλα, φέρεται να ακολουθεί και ελικοπτεροφόρο τελευταίας τεχνολογίας που μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 35 ελικόπτερα και έως 450 στρατιώτες, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εκκενώσεις πολιτών
THE LIFO TEAM
ΚΕΙΤ ΜΙΝΤΛΕΤΟΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΟΥΙΛΙΑΜ

Διεθνή / Κέιτ Μίντλετον - Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Βίντεο από τα γιουχαΐσματα συγκεντρωμένου πλήθους εναντίον τους

Το πριγκιπικό ζεύγος δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες με αφορμή τη μεγαλύτερη βασιλική συγκέντρωση στο Λονδίνο μετά τη σύλληψη του Άντριου - Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το Αββαείο του Ουέστμινστερ
THE LIFO TEAM
 
 