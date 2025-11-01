Τουλάχιστον 21 νεκροί από κατολίσθηση στην Κένυα – Δεκάδες αγνοούμενοι

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κένυα, έπειτα από μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή Marakwet East, στα δυτικά της χώρας, μετά από σφοδρές βροχοπτώσεις.

Ο υπουργός Εσωτερικών Κιπτσούμπα Μουρκόμεν επιβεβαίωσε ότι οι σοροί των θυμάτων έχουν μεταφερθεί σε κοντινό αεροδιάδρομο, ενώ περισσότερα από 30 άτομα παραμένουν αγνοούμενα. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, 25 άνθρωποι με σοβαρά τραύματα διακομίστηκαν με ελικόπτερα σε νοσοκομεία για ιατρική περίθαλψη.

Η Κενυατική Ερυθρά Ημισέληνος, που συντονίζει τις επιχειρήσεις διάσωσης, ανακοίνωσε ότι οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο παραμένουν απροσπέλαστες από το οδικό δίκτυο, λόγω κατολισθήσεων και ξαφνικών πλημμυρών. Οι αρχές ανέστειλαν προσωρινά τις έρευνες το βράδυ του Σαββάτου, με την υπόσχεση να τις συνεχίσουν την Κυριακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες.

«Οι προετοιμασίες για τη μεταφορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους πληγέντες βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Μουρκόμεν, προσθέτοντας ότι στρατιωτικά και αστυνομικά ελικόπτερα έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για τη μεταφορά εφοδίων.

A massive landslide struck Murkutwa in Chesongoch, Elgeyo Marakwet County, Kenya this morning.



At least 10 people dead and several others missing. Rescue teams are currently on the scene, working to locate survivors and provide aid to affected families. pic.twitter.com/5Uo1ikDYuQ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 1, 2025

Η Κένυα διανύει τη δεύτερη περίοδο βροχοπτώσεων του έτους, η οποία, αν και συνήθως μικρότερης διάρκειας, φέτος αποδεικνύεται εξαιρετικά έντονη. Η κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους που ζουν κοντά σε εποχικά ποτάμια ή σε περιοχές όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις να μετακινηθούν άμεσα σε ασφαλέστερα μέρη.

Παρόμοια φαινόμενα στην Ουγκάντα

Την ίδια στιγμή, στα σύνορα με την Ουγκάντα, κατολισθήσεις και πλημμύρες έχουν προκαλέσει τον θάνατο αρκετών ανθρώπων τις τελευταίες ημέρες. Το Σάββατο, η Ερυθρά Ημισέληνος της Ουγκάντας ανακοίνωσε νέα κατολίσθηση στο χωριό Kapsomo, στην ανατολική χώρα, που κατέστρεψε ένα σπίτι και σκότωσε τέσσερα άτομα.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι πλημμύρες έχουν πλήξει σοβαρά τα χωριά κοντά στις όχθες των ποταμών του διαμερίσματος Bulambuli, καθώς η συνεχής βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείλιση των ποταμών Astiri και Sipi, με αποτέλεσμα εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, καλλιέργειες και υποδομές.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Κένυα: Οργή για Ισπανό που έδωσε μπίρα σε ελέφαντα σε προστατευόμενο καταφύγιο