ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τουλάχιστον 21 νεκροί από κατολίσθηση στην Κένυα – Δεκάδες αγνοούμενοι

Οι αρχές ανέστειλαν προσωρινά τις έρευνες το βράδυ του Σαββάτου καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τουλάχιστον 21 νεκροί από κατολίσθηση στην Κένυα – Δεκάδες αγνοούμενοι Facebook Twitter
Φωτ: Kenyan Government
0

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κένυα, έπειτα από μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή Marakwet East, στα δυτικά της χώρας, μετά από σφοδρές βροχοπτώσεις.

Ο υπουργός Εσωτερικών Κιπτσούμπα Μουρκόμεν επιβεβαίωσε ότι οι σοροί των θυμάτων έχουν μεταφερθεί σε κοντινό αεροδιάδρομο, ενώ περισσότερα από 30 άτομα παραμένουν αγνοούμενα. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, 25 άνθρωποι με σοβαρά τραύματα διακομίστηκαν με ελικόπτερα σε νοσοκομεία για ιατρική περίθαλψη.

Η Κενυατική Ερυθρά Ημισέληνος, που συντονίζει τις επιχειρήσεις διάσωσης, ανακοίνωσε ότι οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο παραμένουν απροσπέλαστες από το οδικό δίκτυο, λόγω κατολισθήσεων και ξαφνικών πλημμυρών. Οι αρχές ανέστειλαν προσωρινά τις έρευνες το βράδυ του Σαββάτου, με την υπόσχεση να τις συνεχίσουν την Κυριακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες παραμένουν επικίνδυνες.

«Οι προετοιμασίες για τη μεταφορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στους πληγέντες βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Μουρκόμεν, προσθέτοντας ότι στρατιωτικά και αστυνομικά ελικόπτερα έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για τη μεταφορά εφοδίων.

Η Κένυα διανύει τη δεύτερη περίοδο βροχοπτώσεων του έτους, η οποία, αν και συνήθως μικρότερης διάρκειας, φέτος αποδεικνύεται εξαιρετικά έντονη. Η κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους που ζουν κοντά σε εποχικά ποτάμια ή σε περιοχές όπου σημειώθηκαν κατολισθήσεις να μετακινηθούν άμεσα σε ασφαλέστερα μέρη.

Παρόμοια φαινόμενα στην Ουγκάντα

Την ίδια στιγμή, στα σύνορα με την Ουγκάντα, κατολισθήσεις και πλημμύρες έχουν προκαλέσει τον θάνατο αρκετών ανθρώπων τις τελευταίες ημέρες. Το Σάββατο, η Ερυθρά Ημισέληνος της Ουγκάντας ανακοίνωσε νέα κατολίσθηση στο χωριό Kapsomo, στην ανατολική χώρα, που κατέστρεψε ένα σπίτι και σκότωσε τέσσερα άτομα.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι πλημμύρες έχουν πλήξει σοβαρά τα χωριά κοντά στις όχθες των ποταμών του διαμερίσματος Bulambuli, καθώς η συνεχής βροχόπτωση προκάλεσε υπερχείλιση των ποταμών Astiri και Sipi, με αποτέλεσμα εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, καλλιέργειες και υποδομές.

 Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ένας χρόνος μετά το Νόβι Σαντ: Δεκάδες χιλιάδες Σέρβοι τίμησαν τα 16 θύματα της κατάρρευσης

Διεθνή / Ένας χρόνος μετά το Νόβι Σαντ: Δεκάδες χιλιάδες Σέρβοι τίμησαν τα 16 θύματα της κατάρρευσης

Το πλήθος τήρησε 16 λεπτά σιγής, ενώ εκατοντάδες άνθρωποι τοποθέτησαν λουλούδια και κεριά γύρω από τα κιγκλιδώματα που εξακολουθούν να περιβάλλουν την είσοδο του σταθμού
LIFO NEWSROOM
Τέως πρίγκιπας Άντριου: Μετά την αποφυλάκιση του Έπσταϊν, ήθελε να τα «ξαναπούν από κοντά»

Διεθνή / Τέως πρίγκιπας Άντριου: Μετά την αποφυλάκιση του Έπσταϊν, ήθελε να τα «ξαναπούν από κοντά»

Τα έγγραφα της υπόθεσης φανερώνουν επίσης ότι η JP Morgan είχε προειδοποιήσει τις αμερικανικές αρχές για συναλλαγές που συνδέονταν με τον Έπσταϊν και ενδέχεται να σχετίζονταν με υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων
LIFO NEWSROOM
«Favela Lives Matter»: Χιλιάδες στους δρόμους του Ρίο μετά την πιο φονική αστυνομική επιχείρηση στη Βραζιλία

Διεθνή / «Favela Lives Matter»: Χιλιάδες στους δρόμους του Ρίο μετά την πιο φονική αστυνομική επιχείρηση στη Βραζιλία

Οι διαδηλωτές κάλεσαν την κυβέρνηση να επανεξετάσει την πολιτική αστυνόμευσης που, όπως υποστηρίζουν, αντιμετωπίζει τις λαϊκές συνοικίες ως «ζώνες πολέμου»
LIFO NEWSROOM
Τανζανία: H Σαμίγια Σουλούχου Χασάν επανεκλέγεται πρόεδρος και εκατοντάδες θεωρούνται νεκροί στις ταραχές

Διεθνή / Τανζανία: H Σαμίγια Σουλούχου Χασάν επανεκλέγεται πρόεδρος και εκατοντάδες θεωρούνται νεκροί στις ταραχές

Οι διαδηλώσεις οδηγούνται κυρίως από νέους - Κατηγορούν την κυβέρνηση ότι υπονομεύει τη δημοκρατία καταστέλλοντας τους βασικούς ηγέτες της αντιπολίτευσης
LIFO NEWSROOM
Μαλδίβες: Η πρώτη χώρα που απαγορεύει το κάπνισμα σε όποιον γεννήθηκε μετά το 2007

Διεθνή / Μαλδίβες: Η πρώτη χώρα που απαγορεύει το κάπνισμα σε όποιον γεννήθηκε μετά το 2007

Οι Μαλδίβες πρωτοπορούν απαγορεύοντας σε όποιον γεννήθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου του 2007 να αγοράζει ή να χρησιμοποιεί καπνό, με στόχο την «προώθηση μιας γενιάς χωρίς τσιγάρο»
LIFO NEWSROOM
 
 