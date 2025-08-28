Κένυα: Οργή για Ισπανό που έδωσε μπίρα σε ελέφαντα σε προστατευόμενο καταφύγιο

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κένυα η ανάρτηση βίντεο όπου Ισπανός τουρίστας φαίνεται να αδειάζει μπίρα στην προβοσκίδα ελέφαντα μέσα σε καταφύγιο άγριας ζωής.

Ο άνδρας, που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Skydive_Kenya στα κοινωνικά δίκτυα, κατεγράφη να πίνει μπίρα Tusker, τοπικής παραγωγής, και στη συνέχεια να δίνει το υπόλοιπο στον ελέφαντα. Σε άλλη ανάρτηση έγραψε το σχόλιο «Just a tusker with a tusked friend».

Το BBC ανέλυσε το υλικό και επιβεβαίωσε ότι είναι γνήσιο, αναγνωρίζοντας το τοπίο και έναν γνωστό αρσενικό ελέφαντα στο καταφύγιο Ol Jogi Conservancy στην επαρχία Λαϊκίπια. Εργαζόμενος του ιδιωτικού καταφυγίου δήλωσε σοκαρισμένος: «Είμαστε χώρος προστασίας και δεν μπορούμε να επιτρέπουμε τέτοια περιστατικά. Δεν επιτρέπουμε καν στους επισκέπτες να πλησιάζουν τους ελέφαντες».

Το περιστατικό ερευνάται από την Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (KWS).

That "do not feed the animals" warning doesn't apply to palm coloured folks huh? 🤔 Seems like muzungus can get away with anything. pic.twitter.com/x0EbFFn9eU — 𝐌𝐀𝐆𝐀𝐍𝐆𝐀🇰🇪 (@MMwakulomba) August 26, 2025

Ο ελέφαντας Μπούπα

Το ζώο στο βίντεο ταυτοποιήθηκε ως ο Μπούπα, φιλικός ελέφαντας που μεταφέρθηκε στο Ol Jogi το 1989 από τη Ζιμπάμπουε μετά από μαζική σφαγή ελεφάντων. Ο Μπούπα είναι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ζώα του καταφυγίου, που φιλοξενεί περίπου 500 ελέφαντες.

Ο ίδιος άνδρας έχει αναρτήσει και άλλο βίντεο, στο κοντινό καταφύγιο Ol Pejeta Conservancy, όπου τρέφει με καρότα έναν ρινόκερο. Εκπρόσωπος του καταφυγίου κατήγγειλε ότι παραβίασε τους κανονισμούς, αφού απαγορεύεται η άμεση επαφή με τα ζώα.

Η βιολόγος και ειδικός για τους ελέφαντες Δρ. Γουίνι Κιίρου χαρακτήρισε τη συμπεριφορά «απαράδεκτη» και επικίνδυνη τόσο για τον τουρίστα όσο και για το ζώο. «Το 95% των ελεφάντων στην Κένυα είναι άγριοι και είναι λάθος να δημιουργείται η εντύπωση μέσω των social media ότι μπορεί κανείς να τους πλησιάζει και να τους ταΐζει», τόνισε.

Τα βίντεο προκάλεσαν καταιγισμό επικριτικών σχολίων, με πολλούς χρήστες να ζητούν την απέλαση του άνδρα.

Προηγούμενα περιστατικά

Το συμβάν σημειώθηκε μόλις μία εβδομάδα μετά την κατακραυγή που προκάλεσε βίντεο τουριστών στη Μασάι Μάρα, όπου εμπόδιζαν τη μετανάστευση των γκνου, ένα από τα σημαντικότερα φυσικά θεάματα της χώρα, βγαίνοντας από τα οχήματα και μπλοκάροντας τις όχθες του ποταμού.

Μετά το περιστατικό αυτό, το υπουργείο Τουρισμού και Άγριας Ζωής ανακοίνωσε αυστηρότερους κανόνες για τα σαφάρι, με έμφαση στην τήρηση της παραμονής εντός των οχημάτων και στην ενίσχυση της ενημέρωσης των επισκεπτών.

Με πληροφορίες από BBC