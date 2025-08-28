ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κένυα: Οργή για Ισπανό που έδωσε μπίρα σε ελέφαντα σε προστατευόμενο καταφύγιο

Σε άλλο βίντεο που ανάρτησε, ο άνδρας εμφανίζεται να ταΐζει καρότα σε ρινόκερο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κένυα: Οργή για Ισπανό που έδωσε μπίρα σε ελέφαντα σε προστατευόμενο καταφύγιο Facebook Twitter
Φωτ: skydive_kenya / Instagram
0

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κένυα η ανάρτηση βίντεο όπου Ισπανός τουρίστας φαίνεται να αδειάζει μπίρα στην προβοσκίδα ελέφαντα μέσα σε καταφύγιο άγριας ζωής.

Ο άνδρας, που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο Skydive_Kenya στα κοινωνικά δίκτυα, κατεγράφη να πίνει μπίρα Tusker, τοπικής παραγωγής, και στη συνέχεια να δίνει το υπόλοιπο στον ελέφαντα. Σε άλλη ανάρτηση έγραψε το σχόλιο «Just a tusker with a tusked friend».

Το BBC ανέλυσε το υλικό και επιβεβαίωσε ότι είναι γνήσιο, αναγνωρίζοντας το τοπίο και έναν γνωστό αρσενικό ελέφαντα στο καταφύγιο Ol Jogi Conservancy στην επαρχία Λαϊκίπια. Εργαζόμενος του ιδιωτικού καταφυγίου δήλωσε σοκαρισμένος: «Είμαστε χώρος προστασίας και δεν μπορούμε να επιτρέπουμε τέτοια περιστατικά. Δεν επιτρέπουμε καν στους επισκέπτες να πλησιάζουν τους ελέφαντες».

Το περιστατικό ερευνάται από την Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (KWS).

Ο ελέφαντας Μπούπα

Το ζώο στο βίντεο ταυτοποιήθηκε ως ο Μπούπα, φιλικός ελέφαντας που μεταφέρθηκε στο Ol Jogi το 1989 από τη Ζιμπάμπουε μετά από μαζική σφαγή ελεφάντων. Ο Μπούπα είναι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ζώα του καταφυγίου, που φιλοξενεί περίπου 500 ελέφαντες.

Ο ίδιος άνδρας έχει αναρτήσει και άλλο βίντεο, στο κοντινό καταφύγιο Ol Pejeta Conservancy, όπου τρέφει με καρότα έναν ρινόκερο. Εκπρόσωπος του καταφυγίου κατήγγειλε ότι παραβίασε τους κανονισμούς, αφού απαγορεύεται η άμεση επαφή με τα ζώα.

Η βιολόγος και ειδικός για τους ελέφαντες Δρ. Γουίνι Κιίρου χαρακτήρισε τη συμπεριφορά «απαράδεκτη» και επικίνδυνη τόσο για τον τουρίστα όσο και για το ζώο. «Το 95% των ελεφάντων στην Κένυα είναι άγριοι και είναι λάθος να δημιουργείται η εντύπωση μέσω των social media ότι μπορεί κανείς να τους πλησιάζει και να τους ταΐζει», τόνισε.

Τα βίντεο προκάλεσαν καταιγισμό επικριτικών σχολίων, με πολλούς χρήστες να ζητούν την απέλαση του άνδρα.

Προηγούμενα περιστατικά

Το συμβάν σημειώθηκε μόλις μία εβδομάδα μετά την κατακραυγή που προκάλεσε βίντεο τουριστών στη Μασάι Μάρα, όπου εμπόδιζαν τη μετανάστευση των γκνου, ένα από τα σημαντικότερα φυσικά θεάματα της χώρα, βγαίνοντας από τα οχήματα και μπλοκάροντας τις όχθες του ποταμού.

Μετά το περιστατικό αυτό, το υπουργείο Τουρισμού και Άγριας Ζωής ανακοίνωσε αυστηρότερους κανόνες για τα σαφάρι, με έμφαση στην τήρηση της παραμονής εντός των οχημάτων και στην ενίσχυση της ενημέρωσης των επισκεπτών.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ICE Air: Η «μυστική αεροπορική» του Τραμπ που απελαύνει μετανάστες με δισεκατομμύρια κέρδη

Διεθνή / ICE Air: Η «μυστική αεροπορική» του Τραμπ που απελαύνει μετανάστες με δισεκατομμύρια κέρδη

Η ICE γίνεται η μεγαλύτερη υπηρεσία απελάσεων στην ιστορία των ΗΠΑ - Μυστικές πτήσεις, ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες που πλουτίζουν και καταγγελίες για χαοτικές και επικίνδυνες συνθήκες στις «πτήσεις-φυλακές»
LIFO NEWSROOM
Τουρκία: Δεν επετράπη σε Ευρωπαίους δημάρχους να επισκεφθούν τον Ιμάμογλου στη φυλακή

Διεθνή / Τουρκία: Δεν επετράπη σε Ευρωπαίους δημάρχους να επισκεφθούν τον Ιμάμογλου στη φυλακή

Οι δήμαρχοι των δικτύων Eurocities των ευρωπαϊκών και του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων B40 ταξίδεψαν στην Κωνσταντινούπολη για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον Ιμάμογλου
LIFO NEWSROOM
Πυροβολισμοί στη Μινεάπολη: Ο δήμαρχος της πόλης καταδικάζει το μίσος κατά της τρανς κοινότητας μετά την επίθεση

Διεθνή / Πυροβολισμοί στη Μινεάπολη: Ο δήμαρχος της πόλης καταδικάζει το μίσος κατά της τρανς κοινότητας μετά την επίθεση

«Όποιος χρησιμοποιεί αυτό το περιστατικό ως ευκαιρία για να δαιμονοποιήσει την τρανς ή οποιαδήποτε άλλη κοινότητα, έχει χάσει κάθε αίσθηση ανθρωπιάς» ξεκαθάρισε ο Τζέικομπ Φρέι
LIFO NEWSROOM
Ο Τραμπ γεμίζει την Ουάσιγκτον στρατό και FBI: Πόσο μειώθηκε η εγκληματικότητα;

Διεθνή / Ο Τραμπ γεμίζει την Ουάσιγκτον στρατό και FBI: Πόσο μειώθηκε η εγκληματικότητα;

Ο Ντόναλντ Τραμπ κήρυξε «έκτακτη ανάγκη εγκληματικότητας» στην Ουάσιγκτον, με στρατό, FBI και ICE στους δρόμους -Τα εγκλήματα μειώθηκαν, οι συλλήψεις ξεπέρασαν τις 1.000, αλλά τα δικαστήρια βουλιάζουν
LIFO NEWSROOM
Δημήτρης Δασκαλάκης: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ και επιτέθηκε στον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

Διεθνή / Δημήτρης Δασκαλάκης: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ και επιτέθηκε στον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

«Δεν μπορώ να συνεχίσω να υπηρετώ σε ένα περιβάλλον που χρησιμοποιεί το CDC ως όχημα για την παραγωγή πολιτικών και υλικού που δεν αντικατοπτρίζουν την επιστημονική αλήθεια και στοχεύουν στη βλάβη, αντί στη βελτίωση, της δημόσιας υγείας», έγραψε χαρακτηριστικά
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την επόμενη ημέρα - Το παρών έδωσε και ο Τόνι Μπλερ

Διεθνή / Γάζα: Σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την «επόμενη ημέρα» - Παρών και ο Τόνι Μπλερ

Σύμφωνα με τον Αμερικανό απεσταλμένο στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, οι ΗΠΑ ετοιμάζουν ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο» για τη Γάζα μετά το τέλος του πολέμου, το οποίο εκτιμάται ότι θα έρθει τους επόμενους μήνες
LIFO NEWSROOM
Ουκρανία: «Θα πεθάνουμε εδώ αν χρειαστεί» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες από το μέτωπο του Ντονμπάς

Διεθνή / Ουκρανία: «Θα πεθάνουμε εδώ αν χρειαστεί» - Συγκλονιστικές μαρτυρίες από το μέτωπο του Ντονμπάς

Ρώσοι στρατιώτες σημειώνουν μεγάλη προέλαση στο Ντονμπάς, πλησιάζοντας επικίνδυνα Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ - Oυκρανοί ελεύθεροι σκοπευτές περιγράφουν πώς κρατούν την τελευταία γραμμή άμυνας ενάντια σε μια πιθανή περικύκλωση
LIFO NEWSROOM
Άνοιξε η χρονοκάψουλα της πριγκίπισσας Νταϊάνα - Από μία τηλεόραση τσέπης μέχρι ένα CD της Kylie Minogue

Διεθνή / Άνοιξε η χρονοκάψουλα της πριγκίπισσας Νταϊάνα - Από μία τηλεόραση τσέπης μέχρι ένα CD της Kylie Minogue

Το περιεχόμενο της χρονοκάψουλας προοριζόταν να αποκαλυφθεί εκατοντάδες χρόνια μετά, ωστόσο η κατασκευή ενός νέου παιδιατρικού ογκολογικού νοσοκομείου άλλαξε τα σχέδια
LIFO NEWSROOM
Αντιδράσεις για την αεροπορική εταιρεία που θα ζητά από τους υπέρβαρους επιβάτες να πληρώσουν για μια επιπλέον θέση

Διεθνή / Αντιδράσεις για την αεροπορική εταιρεία που θα ζητά από τους υπέρβαρους επιβάτες να πληρώσουν για μια επιπλέον θέση

Με τη νέα πολιτική της Southwest Airlines, η αγορά της δεύτερης θέσης θα είναι υποχρεωτική πριν την πτήση και η επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μόνο υπό συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις
LIFO NEWSROOM
Υπερτουρισμός στη Νάπολη: Οι ντόπιοι εκδιώκονται για να κάνουν χώρο στους τουρίστες

Διεθνή / Υπερτουρισμός στη Νάπολη: Οι ντόπιοι εκδιώκονται για να κάνουν χώρο στους τουρίστες

Η Νάπολη αλλάζει δραματικά λόγω υπερτουρισμού: παραδοσιακές γειτονιές αδειάζουν, οι ντόπιοι εκδιώκονται και οι εκκλησίες μετατρέπονται σε τουριστικά αξιοθέατα, ενώ τα κέρδη πηγαίνουν σε πλούσιους εκτός πόλης
LIFO NEWSROOM
 
 