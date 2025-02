Ταϊβάν: Συνετρίβη μαχητικό αεροσκάφος AT-5 Brave Eagle

Τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους AT-5 Brave Eagle της Πολεμικής Αεροπορίας της Ταϊβάν, επιβεβαίωσε νωρίτερα, η Ταϊπέι.

Ως αιτία της συντριβής φέρεται να παρουσιάζεται μηχανική βλάβη. Ο πιλότος κατάφερε να εγκαταλείψει έγκαιρα, το αεροσκάφος και να διαφύγει τον κίνδυνο.

Το δικινητήριο αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την βάση Τσιχάνγκ στην ανατολική ακτή του νησιού και ο πιλότος ανέφερε απώλεια ισχύος προτού το εγκαταλείψει κάνοντας χρήση του μηχανισμού εκτίναξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αεροσκάφος το οποίο κατασκευάζεται από την ταϊβανέζικη Aerospace Industrial Development Corp και ειδικά το συγκεκριμένο που συνετρίβη, γράφτηκε, πως είχε παραδοθεί στην Πολεμική Αεροπορία της νήσου τον Μάιο του 2024.

Pilot rescued after parachuting out of Brave Eagle jet trainer



An Air Force pilot who parachuted from a Brave Eagle jet trainer was rescued after both engines of his aircraft apparently failed, causing it to crash into the waters off Taitung, eastern Taiwan, on Saturday morning. pic.twitter.com/s1zA6hVRiQ