Τόρι Σπέλινγκ: Εγκατέλειψε έντρομη το σπίτι της- Γείτονάς της συνελήφθη με όπλο

Η Τόρι Σπέλινγκ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει προσωρινά το σπίτι που μένει με τα παιδιά της, όταν ένας γείτονάς της συνελήφθη με ένα πολυβόλο όπλο, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι υπήρχε και όμηρος.

Σε φωτοφραφίες από το συμβάν, η Τόρι Σπέλινγκ, που υποδύθηκε την Ντόνα Μάρτιν στη σειρά «Μπέβερλι Χιλς» φαίνεται να βρίσκεται έξω από το σπίτι της στο Λος Άντζελες, εμφανώς ταραγμένη την ώρα που ο δράστης είχε ταμπουρωθεί σε άλλη οικία.

Αν και η ταυτότητα του άνδρα δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, εθεάθη να φοράει λευκό μπλουζάκι, μπλε σορτσάκι μπάσκετ και αθλητικά παπούτσια, καθώς οι αστυνομικοί τον απομάκρυναν με χειροπέδες.

Η ηθοποιός κρατούσε το τηλέφωνό της στο χέρι της, ενώ ήταν στον δρόμο μαζί με άλλους θορυβημένους αυτόπτες μάρτυρες. Δεν είναι σαφές αν κάποιο από τα παιδιά της ήταν μαζί της.

Tori Spelling forced to evacuate rental home after neighbor arrested with AR-15 and reported hostage https://t.co/yrL2KnOxQD pic.twitter.com/WTAKdM0kWx