To Tinder γίνεται η πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα γνωριμιών που βάζει τους χρήστες της να ξανασκεφτούν τι μηνύματα επιχειρούν να στείλουν.

Με το σύστημα AYS ("Are You Sure" που θα πει «Είστε σίγουροι;»), και με τη βοήθεια ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης, το app υπόσχεται να εντοπίζει την ακατάλληλη γλώσσα στα γραπτά μηνύματα, ζητώντας από τους χρήστες να σκεφτούν ξανά το περιεχόμενο πριν πατήσουν «αποστολή».



Οι πρώτες δοκιμές που έκανε η εταιρεία, μείωσαν τα φαινόμενα απρεπούς γραπτού λόγου περισσότερο από 10%.

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης βασίζεται σε φράσεις και περιεχόμενο που οι ίδιοι οι χρήστες του Tinder είχαν επισημάνει στο παρελθόν ως κακοποιητικό, και θα συνεχίσει να βελτιώνεται καθώς οι αναφορές πληθαίνουν, εμπλουτίζοντας τις βάσεις δεδομένων.

Καθώς πληκτρολογείται ένα μήνυμα, το ΑΙ εντοπίζει την προβληματική φρασεολογία και ένα αναδυόμενο μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη: «Είστε σίγουροι ότι θέλετε να το στείλετε; Σκεφτείτε το ξανά, το «ταίρι» σας μπορεί να θεωρήσει αυτή την γλώσσα αγενή».

Σύμφωνα με το Tinder, οι χρήστες που δέχτηκαν παραινέσεις από το AYS είναι λιγότερο πιθανό να καταγγελθούν από άλλους για απρεπή μηνύματα για έναν μήνα, καταδεικνύοντας πως η μέθοδος αυτή ενδέχεται να αλλάζει την συμπεριφορά μακροπρόθεσμα και όχι απλώς για ένα μήνυμα.

«Οι λέξεις είναι εξίσου δυνατές με τις πράξεις, και σήμερα παίρνουμε μία ακόμα πιο δυναμική στάση, η παρενόχληση δεν έχει θέση στο Tinder», δήλωσε η Tracey Breeden, επικεφαλής Ασφάλειας και Κοινωνικής Συμβουλευτικής της Match Group, στην οποία ανήκει η εφαρμογή.



Η μεγαλύτερη οργάνωση κατά της σεξουαλικής βίας στις ΗΠΑ, η RAINN υποδέχτηκε μετ' επαίνων την προσπάθεια. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε ότι το Tinder συνεχίζει να καινοτομεί στην ασφάλεια», δήλωσε ο πρόεδρος της RAINN, Scott Berkowitz.

«Εκφράζοντας την προσδοκία για επικοινωνία με σεβασμό, και επιτρέποντας στους χρήστες να κάνουν μια μικρή παύση και να ξανασκεφτούν ένα μήνυμα που μπορεί να προσβάλει, το Tinder προσελκύει την προσοχή της κοινότητάς του για να δημιουργήσει μια ασφαλέστερη πλατφόρμα».