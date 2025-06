Τι είναι η βόμβα «bunker buster» που κάνει τον Τραμπ να αμφιβάλλει για την επίθεση στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει διαμηνύσει σε ανώτερους αξιωματούχους του Πενταγώνου ότι ενδεχόμενο στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν θα είχε νόημα μόνο αν υπάρχει εγγύηση πως μπορεί να εξουδετερώσει πλήρως την υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση στο Φορντόου, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ενημερωθεί ότι η χρήση των βομβών GBU-57, γνωστών ως «bunker buster (βόμβες που διαπερνούν καταφύγια)», βάρους 13,6 τόνων, θα μπορούσε να θέσει εκτός λειτουργίας το εργοστάσιο. Ωστόσο, δεν έχει πειστεί πλήρως για την αποτελεσματικότητά τους και φέρεται να τηρεί στάση αναμονής, ελπίζοντας ότι η απειλή στρατιωτικής εμπλοκής από τις ΗΠΑ ίσως οδηγήσει την Τεχεράνη σε διαπραγματεύσεις.

Η δυνατότητα των GBU-57 να πλήξουν εγκαταστάσεις όπως το Φορντόου είναι θέμα διαρκούς συζήτησης εντός του Πενταγώνου ήδη από την πρώτη θητεία του Τραμπ. Δύο αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας που έχουν ενημερωθεί σχετικά, ανέφεραν ότι ίσως μόνο τακτικό πυρηνικό όπλο θα μπορούσε να καταστρέψει πλήρως την εγκατάσταση, λόγω του μεγάλου βάθους στο οποίο βρίσκεται.

Ωστόσο, οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικού όπλου δεν εξετάστηκε, ούτε παρουσιάστηκε ως επιλογή στον Τραμπ από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων στρατηγό Νταν Κέιν, στις πρόσφατες συσκέψεις στον Λευκό Οίκο.

Το υπουργείο Άμυνας, βάσει αξιολόγησης της Υπηρεσίας Μείωσης Απειλών (DTRA), έχει εκφράσει επιφυλάξεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των GBU-57 στο συγκεκριμένο στόχο. Σύμφωνα με την εκτίμηση, ακόμα και με μαζική χρήση τέτοιων βομβών, η ζημιά θα περιοριζόταν στην κατάρρευση των σηράγγων και την προσωρινή απόκρυψη της εγκατάστασης κάτω από ερείπια, χωρίς να διασφαλίζεται η πλήρης εξουδετέρωσή της.

President Trump on possible Iran strikes:



"I may do it. I may not do it." pic.twitter.com/s3fmSqhZLe