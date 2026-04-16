Τι είδους νάρκες έχει τοποθετήσει το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ και πώς θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να τις απομακρύνουν;

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να ξεκινήσει επιχειρήσεις κατά των ναρκών στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για το άνοιγμα των Στενών, όμως η αποναρκοθέτηση είναι μια επίπονη και επικίνδυνη διαδικασία

The LiFO team
The LiFO team
Φωτ. Getty Images
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει την έναρξη επιχειρήσεων αποναρκοθέτησης στα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας επαναλειτουργίας της θαλάσσιας οδού, η οποία σύμφωνα με αμερικανικές εκτιμήσεις έχει ουσιαστικά κλείσει λόγω της έντασης με το Ιράν.

Οι επιχειρήσεις αυτές θεωρούνται κρίσιμες, καθώς από την περιοχή διέρχεται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας. Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, το Ιράν φέρεται να έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ χρησιμοποιώντας μικρά σκάφη, καθώς μεγάλο μέρος του στόλου του έχει υποστεί απώλειες από στρατιωτικά πλήγματα.

Δεν υπάρχει ακριβής εικόνα για τον αριθμό των ναρκών που έχουν τοποθετηθεί, ενώ αναφέρεται ότι έχει παραμείνει ένα «ανοιχτό πέρασμα» για πλοία που πληρώνουν διόδια.

Παράλληλα, αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η Τεχεράνη δεν έχει πλήρη εικόνα του πού βρίσκονται όλες οι νάρκες και ενδέχεται να μην διαθέτει επαρκή μέσα για την απομάκρυνσή τους.

Τα όπλα του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

Οι νάρκες αποτελούν μόνο μία από τις δυνατότητες της ιρανικής πλευράς στην περιοχή.

Το Ιράν διαθέτει επίσης drones, αντιπλοϊκούς πυραύλους και ταχύπλοα σκάφη επίθεσης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.

Μεταξύ των ναρκών που φέρεται να χρησιμοποιεί η Τεχεράνη είναι σύγχρονα μοντέλα όπως τα Maham 3 και Maham 7, τα οποία δεν βασίζονται σε επαφή με πλοία, αλλά χρησιμοποιούν αισθητήρες για να ανιχνεύουν την παρουσία τους και να εκρήγνυνται σε κατάλληλη απόσταση.

Το ένα είναι αγκυροβολημένο και μπορεί να λειτουργεί σε μεγαλύτερα βάθη, ενώ το άλλο είναι σχεδιασμένο να παραμένει στον βυθό, δυσκολεύοντας τον εντοπισμό του.

Δύσκολη και επικίνδυνη η αποναρκοθέτηση στα Στενά του Ορμούζ

Η απομάκρυνση ναρκών θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη διαδικασία, ακόμη και για σύγχρονες στρατιωτικές δυνάμεις.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων εντοπισμού και εξουδετέρωσης ναρκών, καθώς και εναέριων συστημάτων που μπορούν να επιχειρούν από ελικόπτερα.

Ωστόσο, ακόμη και με τη χρήση μη επανδρωμένης τεχνολογίας, οι δυνάμεις που επιχειρούν παραμένουν εκτεθειμένες σε πιθανές επιθέσεις, όπως πυραύλους ή drones, σε περίπτωση αναζωπύρωσης των συγκρούσεων.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι νάρκες αποτελούν ένα φθηνό αλλά εξαιρετικά αποτελεσματικό μέσο πίεσης, ικανό να διαταράξει κρίσιμες εμπορικές ροές. Ακόμη και περιορισμένος αριθμός ναρκών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα, δημιουργώντας αβεβαιότητα και αυξάνοντας τον κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία.

Παράλληλα, παραμένει ασαφές το νομικό πλαίσιο γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς υπάρχουν αντικρουόμενες ερμηνείες για το καθεστώς του, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

