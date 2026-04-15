Το Ιράν απειλεί να αποκλείσει την Ερυθρά Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο αν συνεχιστεί ο αμερικανικός αποκλεισμός

Παρότι η Τεχεράνη δεν διαθέτει ακτογραμμή στην Ερυθρά Θάλασσα, θεωρείται ότι μπορεί να ασκήσει επιρροή στην περιοχή μέσω των συμμάχων της στην Υεμένη, των ανταρτών Χούθι

The LiFO team
Τοιχογραφία στη Τεχεράνη / Φωτ.: EPA, αρχείου
Το Ιράν προειδοποιεί ότι ενδέχεται να επεκτείνει τις ενέργειές του κατά της ναυσιπλοΐας πέρα από τα Στενά του Ορμούζ, εφόσον συνεχιστεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών, τον οποίο χαρακτηρίζει παράγοντα αποσταθεροποίησης και πιθανή παραβίαση της εκεχειρίας.

Ο στρατηγός Αλί Αμπντολαχί, επικεφαλής του κεντρικού επιχειρησιακού στρατηγείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ότι εάν ο αποκλεισμός δημιουργήσει «συνθήκες ανασφάλειας» για τα εμπορικά πλοία και τα πετρελαιοφόρα του Ιράν, τότε η Τεχεράνη θα τον θεωρήσει «πρελούδιο παραβίασης» της κατάπαυσης του πυρός.

Σε αυτή την περίπτωση, όπως ανέφερε, «οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν θα επιτρέψουν καμία εξαγωγή ή εισαγωγή» στον Περσικό Κόλπο, τη Θάλασσα του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα. Η δήλωση μεταδόθηκε από το ημιεπίσημο κρατικό πρακτορείο Tasnim, ενώ εντάσσεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη ναυσιπλοΐα της περιοχής, που αποτελεί κρίσιμο κόμβο για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακοινώσει ότι ο αποκλεισμός εφαρμόζεται πλήρως, με αμερικανικά πολεμικά πλοία να προειδοποιούν ήδη πλοία που κατευθύνονται προς ιρανικά λιμάνια, αναγκάζοντάς τα να αλλάξουν πορεία. Παράλληλα, το Ιράν έχει περιορίσει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου, αν και σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία ορισμένα πλοία συνέχισαν να διέρχονται τις τελευταίες ημέρες.

Παρότι η Τεχεράνη δεν διαθέτει ακτογραμμή στην Ερυθρά Θάλασσα, θεωρείται ότι μπορεί να ασκήσει επιρροή στην περιοχή μέσω των συμμάχων της στην Υεμένη, των ανταρτών Χούθι, οι οποίοι έχουν κατά το παρελθόν απειλήσει τη ναυσιπλοΐα στη συγκεκριμένη ζώνη.

Ιρανικές πηγές αναφέρουν ότι η εμπορική δραστηριότητα από τα λιμάνια της χώρας συνεχίζεται, παρά τον αποκλεισμό, με πλοία να αποπλέουν προς διάφορους διεθνείς προορισμούς το τελευταίο 24ωρο. Η εξέλιξη εντείνει τις ανησυχίες για πιθανή διεύρυνση της κρίσης σε βασικούς θαλάσσιους διαδρόμους, την ώρα που παραμένει σε ισχύ εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Με πληροφορίες από BBC

