ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τι ανάρτησε μόλις ο Λευκός Οίκος την ώρα που η εκεχειρία με το Ιράν κρέμεται από μια κλωστή

Η (μάλλον ΑΙ) φωτογραφία με τον χαρίεντα Τραμπ και το μήνυμα «NO PANICANS»

The LiFO team
The LiFO team
Η ανάρτηση που επέλεξε να κάνει ο Λευκός Οίκος την ώρα που η εκεχειρία με το Ιράν κρέμεται από μια κλωστή Facebook Twitter
0

Την ώρα που η εκεχειρία ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν κρέμεται από μία κλωστή, ο Λευκός Οίκος προχωρά για ακόμη μία φορά σε άστοχες κινήσεις.

Συγκεκριμένα, λίγο αφότου το Ιράν απείλησε να «σπάσει» τη συμφωνία εκεχειρίας εάν δεν σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο με την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ να παραμένει μετέωρη, ο Λευκός Οίκος ανήρτησε μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ να στέκει χαμογελαστός και να επιδίδεται σε ειρωνική χειρονομία σιωπής.

Η φωτογραφία φέρει το μήνυμα «NO PANICANS» και η λεζάντα γράφει: «When you hear a panican...».

Ο όρος «panican» επινοήθηκε το 2025 από τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος σε όσους πανικοβλήθηκαν από την αντίδραση της χρηματιστηριακής αγοράς στους εμπορικούς δασμούς που επέβαλε και διαδόθηκε μετέπειτα, από τους υποστηρικτές του.
 

Το περιοδικό Time, είχε αναφερθεί στον όρο «panican», εξηγώντας: «Ο όρος χρησιμοποιείται πλέον συχνά από τους υποστηρικτές του MAGA, από τότε που ο Τραμπ επινόησε δημοσίως τη φράση τον Απρίλιο (2025), αμέσως μετά την ανακοίνωση των "αμοιβαίων" δασμών του, κατά τη λεγόμενη "Ημέρα της Απελευθέρωσης" (“Liberation Day”). Οι εκτεταμένοι παγκόσμιοι δασμοί προκάλεσαν μαζικό πανικό και φόβους για ύφεση. Όμως ο Τραμπ, όπως είχε κάνει πολλές φορές έκτοτε, απέρριψε τις επικρίσεις, προτρέποντας τους Αμερικανούς να μην είναι "panican"».
 

 
 
 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΩΡΑ ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ

Διεθνή / «Θέλω να κάνω τον εαυτό μου περιττό»: Ένας βουλευτής μάχεται για την αυτοκυβέρνηση της Γροιλανδίας

Ο νεοεκλεγμένος βουλευτής Qarsoq Høegh-Dam, φιλοδοξεί να κάνει τον ρόλο του «περιττό», μεταφέροντας σταδιακά την εξουσία από την Κοπεγχάγη στη Γροιλανδία και προωθώντας την πλήρη αυτοκυβέρνηση του νησιού
THE LIFO TEAM
ΕΥΡΩΠΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διεθνή / Έρευνα: Σε ποια χώρα της Ευρώπης βρίσκονται οι πιο αγχωμένοι εργαζόμενοι - Τι ισχύει για την Ελλάδα

Μια νέα μελέτη που καλύπτει 160 χώρες συγκρίνει τα επίπεδα άγχους στην Ευρώπη με αυτά του υπόλοιπου κόσμου, καταλήγοντας σε ένα μείγμα καλών και κακών ειδήσεων για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες της γηραιάς ηπείρου
THE LIFO TEAM
Η δημοπρασία που φέρνει το design στο πιο ακριβό του σημείο

Διεθνή / Όλα όσα κρύβει η πώληση της συλλογής Γκούντσμπουργκ, η δημοπρασία design που μπορεί να γράψει ιστορία

Καθρέφτες της Κλοντ Λαλάν, έπιπλα του Ρουλμάν και του Ζαν Ρουαγιέρ, αλλά και έργα των Ρόθκο, Πικάσο και Πωλ Κλέε, συνθέτουν μια συλλογή που φέρνει ξανά στο προσκήνιο το κύρος και τη δύναμη του design.
THE LIFO TEAM
ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ ΧΑΜΕΝΕΕΙ

Διεθνή / Από το τελεσίγραφο στην εκεχειρία: Το παρασκήνιο της συμφωνίας Χαμενεΐ-Τραμπ

Λίγο πριν η Μέση Ανατολή βρεθεί στο χείλος μιας καταστροφικής σύγκρουσης, μια αιφνιδιαστική διπλωματική στροφή και ένα παρασκηνιακό θρίλερ επαφών, οδήγησαν σε μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν
THE LIFO TEAM
 
 