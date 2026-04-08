Το Ιράν θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο 

Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να ισχύει για όλα τα μέτωπα όπως προβλέπει η συμφωνία μας με την Ουάσινγκτον, τονίζει το Ιράν

ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΛΙΒΑΝΟΣ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ Facebook Twitter
Το Ισραήλ εξαπολύει εκτεταμένες αεροπορικές επιθέσεις στη Βηρυτό και σε πολλές περιοχές σε ολόκληρο τον Λίβανο παρά την εκεχειρία / Φωτ.: EPA
0

Παρά την εκεχειρία στην οποία κατέληξαν ΗΠΑ και Ιράν, ο Λίβανος εξακολουθεί να δέχεται επιθέσεις, οι οποίες σύμφωνα με την Τεχεράνη βάζουν σε δοκιμασία την15ήμερη κατάπαυση του πυρός.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το Ιράν θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας, εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο.

Η ανώνυμη πηγή που μίλησε στο Tasnim, υπογράμμισε, ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προσδιορίζουν στόχους ώστε να απαντήσουν στις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ κατά του Λιβάνου, καθώς όπως σημείωσε, η κατάπαυση του πυρός πρέπει να ισχύει για όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς είναι μέρος της εκεχειρίας που συμφώνησαν Τεχεράνη και Ουάσινγκτον.

Το Al Jazeera αναφέρει, πως έλαβε πληροφορία «σχετικά με την κατάρριψη ενός ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην επαρχία Φαρς» και «για διακοπή της διέλευσης πλοίων και πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ».

Επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχειρία: Αναφορές για δεκάδες νεκρούς

Ισραηλινά πλήγματα έπληξαν το μεσημέρι της Τετάρτης τη Βηρυτό και συγκεκριμένα, πυκνοκατοικημένες εμπορικές και οικιστικές περιοχές στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, λίγο αφότου είχε ανακοινωθεί εκεχειρία στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν.

Ισραηλινό πλήγμα στο κέντρο της Βηρυτού νωρίτερα σήμερα, 8 Απριλίου / Φωτ.: ΕPA

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, σε έναν πρώτο απολογισμό, ενώ οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια και οχήματα σε διάφορες περιοχές της πόλης.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, επρόκειτο για τη μεγαλύτερη συντονισμένη επιχείρηση από την έναρξη του πολέμου, με περισσότερους από 100 στόχους της Χεζμπολάχ να πλήττονται μέσα σε διάστημα περίπου 10 λεπτών στη Βηρυτό, στο νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα Μπεκάα.

Η ένταση ενισχύθηκε περαιτέρω όταν  ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν, τονίζοντας ότι ο στρατός θα αξιοποιήσει «κάθε επιχειρησιακή ευκαιρία».

Με πληροφορίες από Reuters, Al Jazeera

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

