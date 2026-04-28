Τα ΗΑΕ αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ εν μέσω ενεργειακής κρίσης: Πλήγμα για τη Σαουδική Αραβία

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ, το καρτέλ των μεγαλύτερων πετρελαιοπαραγωγών χωρών, σε μια κίνηση που θεωρείται ισχυρό πλήγμα για τον οργανισμό και τον de facto ηγέτη του, τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων WAM, η αποχώρηση θα τεθεί σε ισχύ την Παρασκευή 1η Μαΐου, και θα αφορά και τη διευρυμένη συμμαχία ΟΠΕΚ+, στην οποία συμμετέχουν και άλλοι μεγάλοι παραγωγοί όπως η Ρωσία.

Η απόφαση ελήφθη μετά από επανεξέταση της «τρέχουσας και μελλοντικής παραγωγικής ικανότητας» της χώρας και βασίζεται «στο εθνικό συμφέρον και στη δέσμευση για ουσιαστική συμβολή στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

BREAKING 🔴



The United Arab Emirates, OPEC’s 3rd largest oil producer, announced it will leave OPEC and OPEC+ effective May 1.



The move would free the UAE from cartel production quotas, allowing it to pump oil at full capacity, set its own export strategy and price crude… pic.twitter.com/ANSQBgVrUb — Open Source Intel (@Osint613) April 28, 2026

ΗΑΕ: Ο ρόλος του ΟΠΕΚ

Ο ΟΠΕΚ συντονίζει την παραγωγή πετρελαίου των μελών του, με στόχο να επηρεάζει την παγκόσμια προσφορά και τις τιμές. Με την αποχώρηση, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ένας από τους τρεις μεγαλύτερους παραγωγούς του οργανισμού, θα μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους, χωρίς τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι ανάλογες ποσοστώσεις.

Σύμφωνα με το CNN, πρόσφατα, οι ποσοστώσεις του OPEC περιόριζαν την παραγωγή της χώρας στα 3,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ η πραγματική της δυνατότητα αγγίζει τα 5 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με αναλυτές.

Ωστόσο, οι άμεσες επιπτώσεις στις αγορές εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένες, καθώς τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν -κατά βάση- κλειστά, επηρεάζοντας τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου από τις χώρες του Κόλπου.

Παρόλα αυτά, αναλυτές επισημαίνουν ότι όταν ανοίξει ξανά το στενό, η παγκόσμια προσφορά ενέργειας ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά.

BREAKING: The United Arab Emirates said it quit OPEC and OPEC+, dealing a heavy blow to the oil exporting groups and their de facto leader, Saudi Arabia, at a time when the Iran war has caused a historic energy shock and unsettled the global economy https://t.co/4BUHcdVlh1 pic.twitter.com/MvzLTfabuk — Reuters (@Reuters) April 28, 2026

Ο στόχος των ΗΑΕ με την αποχώρησε από τον OPEC

Όπως σημειώνουν οικονομολόγοι, τα ΗΑΕ επιδιώκουν εδώ και χρόνια να ενισχύσουν την παραγωγή τους, έχοντας επενδύσει σημαντικά στην επέκταση της ενεργειακής τους δυναμικότητας.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Ενέργειας της χώρας δήλωσε ότι η απόφαση αντανακλά «τα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη της αγοράς», υπογραμμίζοντας ότι τα Εμιράτα παραμένουν προσηλωμένα στην ενεργειακή ασφάλεια και στη σταθερότητα των αγορών.

Ο ΟΠΕΚ αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τρίτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και περίπου το 79% των αποδεδειγμένων αποθεμάτων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν μέλος του οργανισμού από το 1967.

Με πληροφορίες από CNN