Βασιλιάς Κάρολος: Σήμερα η ομιλία του στο Κογκρέσο των ΗΠΑ

Ο Βρετανός βασιλιάς, Κάρολος Γ' θα απευθυνθεί στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, σήμερα Τρίτη με μήνυμα ενότητας μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αμερικής, προωθώντας τη λεγόμενη «ειδική σχέση» των δύο χωρών, σε μια περίοδο διαφορών μεταξύ της βρετανικής κυβέρνησης και του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Ο Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα πραγματοποιούν τετραήμερη επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ, προσπαθώντας να μείνουν μακριά από τις πολιτικές εντάσεις μεταξύ του Τραμπ και του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ.

Η ομιλία του Καρόλου στο Κογκρέσο αποτελεί τη δεύτερη ενός Βρετανού μονάρχη, μετά την ομιλία της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και στα δύο σώματα το 1991.

Πρόκειται για κεντρικό γεγονός της επίσκεψης - της πιο υψηλού προφίλ στιγμής της βασιλείας του Καρόλου - και θα ακολουθηθεί από επίσημο δείπνο το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Η άφιξη του βασιλικού ζευγαριού στον Λευκό Οίκο/Φωτογραφία: EPA

Πού θα αναφερθεί στην ομιλία

Σύμφωνα με πηγή του παλατιού, η ομιλία θα διαρκέσει περίπου 20 λεπτά και θα αναφερθεί σε θέματα όπως το ΝΑΤΟ, η Μέση Ανατολή και η Ουκρανία.

Αν και το περιεχόμενο έχει διαμορφωθεί με τη συμβουλή της βρετανικής κυβέρνησης, μεγάλο μέρος της διατύπωσης και του ύφους προέρχεται από τον ίδιο τον Κάρολο.

Το βασικό μήνυμα θα επικεντρώνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, τονίζοντας ότι μπορούν να προωθήσουν τη διεθνή ασφάλεια και ευημερία υπερασπιζόμενες τις κοινές τους αξίες.

Παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες, ο βασιλιάς αναμένεται να δηλώσει ότι «ξανά και ξανά, οι δύο χώρες μας βρίσκουν πάντα τρόπους να έρχονται κοντά» και θα χαρακτηρίσει τη σχέση τους «μία από τις μεγαλύτερες συμμαχίες στην ανθρώπινη ιστορία», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει θαυμασμό για τη βρετανική βασιλική οικογένεια και συχνά αποκαλεί τον Κάρολο «μεγάλο άνθρωπο», έχει ωστόσο συγκρουστεί με την κυβέρνηση Στάρμερ.

Ο Στάρμερ ελπίζει ότι η επίσκεψη θα ενισχύσει τις διατλαντικές σχέσεις, οι οποίες έχουν δεχθεί πιέσεις τους τελευταίους μήνες.

Η προγραμματισμένη επίσκεψη πραγματοποιείται σε ένα τεταμένο διεθνές πλαίσιο, λόγω του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, μετά την κριτική του Τραμπ προς τη Βρετανία επειδή δεν στήριξε την επίθεση.

Η επίσκεψη του βασιλικού ζεύγους ξεκίνησε τη Δευτέρα (27/4), όταν ο Κάρολος και η Καμίλα συναντήθηκαν με τον Τραμπ και τη Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ενώ ακολούθησε δεξίωση στον κήπο της βρετανικής πρεσβείας, με συμμετοχή προσωπικοτήτων των μέσων ενημέρωσης, κοινωνικών παραγόντων και Αμερικανών αξιωματούχων.

Την Τετάρτη, το βασιλικό ζεύγος θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για εκδηλώσεις μνήμης των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ενώ η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη στη Βιρτζίνια, όπου ο βασιλιάς θα συναντήσει ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας, αντανακλώντας τη μακροχρόνια περιβαλλοντική του δράση.

Με πληροφορίες από Reuters