Απάντηση Τραμπ σε Μερτς: «Δεν μου κάνει εντύπωση που η Γερμανία τα πάει τόσο άσχημα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τα όσα είπε τις προηγούμενες ημέρες ο Φρίντριχ Μερτς, «επιτέθηκε» στον Γερμανό καγκελάριο με ανάρτηση στο Truth Social.

«Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, πιστεύει ότι είναι εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικά. Δεν έχει ιδέα τι λέει! Αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, όλος ο κόσμος θα ήταν όμηρος», ανέφερε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «κάνει τώρα με το Ιράν κάτι που άλλες χώρες ή πρόεδροι θα έπρεπε να έχουν κάνει εδώ και πολύ καιρό».

Κλείνοντας, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Γερμανίας, λέγοντας: «Δεν είναι περίεργο που η Γερμανία τα πηγαίνει τόσο άσχημα, τόσο οικονομικά όσο και γενικότερα».

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Φρίντριχ Μερτς / Φωτ.: Truth Social

Ντόναλντ Τραμπ: Τι είπε ο Φρίντριχ Μερτς για το Ιράν

Ο Φρίντριχ Μερτς είχε σταθεί στη διαπραγματευτική τακτική των ΗΠΑ για το Ιράν, δηλώνοντας πως η Τεχεράνη «ταπεινώνει» τις Ηνωμένες Πολιτείες στις έμμεσες διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Υποστήριξη μεταξύ άλλων ότι το Ιράν χειρίζεται πιο αποτελεσματικά το διπλωματικό παιχνίδι από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δηλώσεις του Μερτς έγιναν ενώ οι έμμεσες συνομιλίες Ουάσιγκτον - Τεχεράνης παραμένουν σε αδιέξοδο, εντείνοντας παράλληλα τις ήδη δύσκολες σχέσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και αρκετούς Ευρωπαίους συμμάχους τους στο NATO.

Μιλώντας σε φοιτητές στη γερμανική πόλη Μάρσμπεργκ, ο καγκελάριος αναφέρθηκε στην απόφαση των ΗΠΑ να ακυρώσουν τη μετάβαση αντιπροσωπείας τους στο Ισλαμαμπάντ, όπου επρόκειτο να γίνει νέος γύρος έμμεσων επαφών με το Ιράν.

«Οι Ιρανοί είναι προφανώς πολύ ικανοί στις διαπραγματεύσεις ή, καλύτερα, πολύ ικανοί στο να μην διαπραγματεύονται, αφήνοντας τους Αμερικανούς να ταξιδεύουν και να επιστρέφουν χωρίς αποτέλεσμα», είπε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ακόμη ότι «ολόκληρο έθνος εξευτελίζεται από την ιρανική ηγεσία», κάνοντας ειδική αναφορά στους Φρουρούς της Επανάστασης, το ισχυρό στρατιωτικό σώμα που διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πολιτική και στρατηγική γραμμή της Τεχεράνης.

«Έχουμε όλα τα χαρτιά» στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, δήλωσε ο Τραμπ

Οι δηλώσεις έρχονται σε αντίθεση με την εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει μία ημέρα νωρίτερα στο Fox News ότι «έχουμε όλα τα χαρτιά», προσθέτοντας πως αν το Ιράν θέλει συνομιλίες «μπορεί να έρθει σε εμάς ή να μας καλέσει».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους, η Τεχεράνη κατέθεσε νέα πρόταση για προσωρινή αποκλιμάκωση με επίκεντρο το στενό του Ορμούζ, αφήνοντας για μεταγενέστερο στάδιο τα πιο δύσκολα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα, οι βαλλιστικοί πύραυλοι και οι κυρώσεις.

Το στενό του Ορμούζ, ανάμεσα στον Περσικό Κόλπο και τον Ινδικό Ωκεανό, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οποιαδήποτε ένταση στην περιοχή επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Ιράν προτείνει συμφωνία που θα διασφαλίζει τη διέλευση πλοίων από το στενό, ενώ τα υπόλοιπα θέματα θα παραμείνουν στο τραπέζι για επόμενες συνομιλίες.

Παράλληλα, ιρανικό κοινοβουλευτικό σχέδιο προβλέπει την επιβολή τελών σε πλοία που διέρχονται από την περιοχή για «παρεχόμενες υπηρεσίες». Η πρόταση προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις.

Ο γενικός γραμματέας του Διεθνή Ναυτιλιακού Οργανισμού, Αρσένιο Ντομίνγκες, δήλωσε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή φόρων ή τελών σε διεθνή στενά ναυσιπλοΐας.

Διπλωματικές πηγές που παρακολουθούν τις συνομιλίες εκτιμούν ότι η πρόταση δύσκολα θα γίνει αποδεκτή από την Ουάσιγκτον, καθώς δεν αγγίζει το βασικό αμερικανικό αίτημα για μόνιμο περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.