Ένα περιστατικό που θύμισε το περιβόητο «sofagate» συνέβη αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες, με «θύμα» ξανά την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Κομισιόν βρέθηκε σε αμήχανη θέση, όταν ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγκάντα φάνηκε να την αγνοεί και να κάνει χειραψία μόνο με τον Εμανουέλ Μακρόν και τον Σαρλ Μισέλ.

Η φον ντερ Λάιεν, ο Μισέλ και ο Μακρόν υποδέχονταν τους αξιωματούχους που μετείχαν στη σύνοδο της ΕΕ με την Αφρικανική Ένωση. Ο Τζέτζε Οντόνγκο, υπουργός Εξωτερικών της Ουγκάντας, φάνηκε να την προσπερνά, ρίχνοντάς της μόνο ένα βλέμμα και έδωσε απευθείας το χέρι του στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον ηγέτη της Γαλλίας.

Ο Μακρόν φάνηκε να κάνει ένα νόημα στον Οντόνγκο, δείχνοντάς του την φον ντερ Λάιεν, αλλά εκείνος δεν το είδε, καθώς είχε πάρει θέση για τις φωτογραφίες, ανάμεσα στην πρόεδρο της Κομισιόν και τον Μισέλ.

Αμέσως μετά, ο Γάλλος πρόεδρος του έδειξε ξανά την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Τότε, ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ουγκάντας στράφηκε προς την πρόεδρο της Κομισιόν, έκανε μια μικρή υπόκλιση και της είπε κάτι, αλλά και πάλι δεν έκανε χειραψία μαζί της.

