Αμηχανία στη συνάντηση Ερντογάν-Μισέλ-Φον ντερ Λάιεν: Κάθισαν σε προεδρικές καρέκλες και την άφησαν όρθια

Αντιδράσεις έχει πυροδοτήσει το βίντεο με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν να στέκεται όρθια μπροστά στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την χθεσινή τους συνάντηση.

Σύμφωνα με την Washington Post, η αμήχανη στιγμή, καθώς δεν είχε προβλεφθεί θέση για την Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν στην αίθουσα συσκέψεων στο προεδρικό μέγαρο της Τουρκίας με αποτέλεσμα να μείνει όρθια, προκάλεσε διπλωματική αναταραχή, ενώ η Telegraph κάνει λόγο για «διπλωματικό φιάσκο» και ο Guardian για «γκάφα».

Στο επίμαχο βίντεο φαίνονται ο Σαρλ Μισέλ και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κάθονται στις δύο προεδρικές καρέκλες, ενώ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στέκεται όρθια και αμήχανη, κοιτάζοντάς τους και χωρίς να γνωρίζει που θα καθίσει η ίδια.

Στη συνέχεια η ίδια ακούγεται να λέει ένα «εχμ», κάνοντας μία χειρονομία απορίας με το δεξί της χέρι, πριν βρεθεί τελικά ως λύση να καθίσει σε έναν καναπέ, 12 μέτρα πιο μακριά και απέναντι από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος κατέχει χαμηλότερη θέση σύμφωνα με το διπλωματικό πρωτόκολλο.

Η στιγμή της αμηχανίας στο 0:45:

Πολλοί έσπευσαν να κατηγορήσουν τη στάση του Τούρκου προέδρου απέναντι στην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημειώνοντας ότι αντικατοπτρίζει τις θέσεις του για τα γυναικεία δικαιώματα.



Η ευρωβουλευτής Sophie in ‘t Veld από την Ολλανδία σημείωσε ότι σε προηγούμενες συναντήσεις του Ερντογάν με ευρωπαίους επικεφαλής, όταν αυτοί ήταν άνδρες, οι τρεις ηγέτες κάθονταν σε «ισοδύναμες θέσεις» με τις καρέκλες δίπλα- δίπλα. «Δεν ήταν τυχαίο, ήταν σκόπιμο», έγραψε στο Twitter, ενώ σε άλλη ανάρτηση επικρίνει τον Μισέλ γιατί δεν παραχώρησε τη δική του θέση.

Παράλληλα, κάποιοι άλλοι σχολίασαν ειρωνικά ότι το συμβάν δείχνει πώς θα είναι «η καινούργια συμφωνία ΕΕ-Άγκυρας για τα γυναικεία δικαιώματα στην Τουρκία».



«"Εχμ" είναι ο νέος όρος για το “να πώς δεν πρέπει να είναι η σχέση ΕΕ-Τουρκίας», σχολίασε ο Γερμανός ευρωβουλευτής Σεργκέι Λαγκοντίνσκι, προσθέτοντας το hashtag #GiveHerASeat (Δώστε της ένα κάθισμα).

"Ehm" is the new term for "that’s not how EU-Turkey relationship should be". #GiveHerASeat #EU #Turkey #womensrights pic.twitter.com/vGVFutDu0S