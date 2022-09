Θετικός στον κορωνοϊό ο Άλμπερτ Μπουρλά, ξανά- «Ο ιός είναι ακόμη μαζί μας»

Θετικός στον κορωνοϊό διαγνώστηκε, για δεύτερη φορά μέσα σε μερικές εβδομάδες, ο CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά.

«Νιώθω καλά και δεν έχω συμπτώματα», έγραψε ο Μπουρλά σε ανάρτηση στο Twitter. Τον Αύγουστο ο 60χρονος είχε ανακοινώσει επίσης μέσω social media πως είχε διαγνωστεί θετικός στον κορωνοϊό και ότι είχε ξεκινήσει θεραπεία με το Paxlovid, το αντιικό φάρμακο της Pfizer.

Ο Μπουρλά έχει κάνει τις τέσσερις δόσεις του εμβολίου που έχουν αναπτύξει η Pfizer και η BioNTech, αλλά στη νέα ανάρτησή του εξήγησε γιατί δεν του έχει χορηγηθεί ακόμη το δισθενές νέο σκεύασμα των εταιρειών, που στοχεύει στις υπομεταλλάξεις ΒΑ.5 και ΒΑ.4 της Όμικρον.

«Δεν έχω κάνει ακόμη την ενισχυτική δόση με το δισθενές εμβόλιο, καθώς ακολουθώ τις οδηγίες του CDC για να περιμένω τρεις μήνες από την προηγούμενη νόσησή μου με Covid, που ήταν στα μέσα Αυγούστου», έγραψε στο Twitter.

«Ενώ έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο, ο ιός είναι ακόμη μαζί μας», επεσήμανε ακόμη στην ανάρτησή του ο Άλμπερτ Μπουρλά.

