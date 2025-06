Θερινό ηλιοστάσιο στο Στόουνχεντζ: Χιλιάδες επισκέπτες απόλαυσαν το θέαμα

Χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τον αρχαιολογικό χώρο του Στόουνχεντζ, στη νότια Αγγλία, για να παρακολουθήσουν την ανατολή του ήλιου την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου - τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου.

Το εμβληματικό νεολιθικό μνημείο προσελκύει κάθε χρόνο πλήθη επισκεπτών που γοητεύονται από τη μοναδική του ατμόσφαιρα και τη συμβολική του αρχιτεκτονική. Οι τεράστιες πέτρινες δομές του είναι ευθυγραμμισμένες με τον ήλιο κατά τα ηλιοστάσια, γεγονός που ενισχύει την ιδιαίτερη σημασία του μνημείου ως σημείο πνευματικής και αστρονομικής παρατήρησης.

Happy summer solstice from Stonehenge!🌞 This year we welcomed around 25,000 people to the stunning Stonehenge and live-streamed the celebrations, with over 400,000 views from across the world. The sunrise was greeted with traditional drumming and chanting, cheering and dancing. pic.twitter.com/HWmlUZNiEs

Το θερινό ηλιοστάσιο είναι η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου (δηλαδή αυτή με τη μεγαλύτερη διάρκεια φωτός) και σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού στο βόρειο ημισφαίριο.

Το θερινό ηλιοστάσιο συμβαίνει κάθε χρόνο στις 20 ή 21 Ιουνίου. Εκείνη την ημέρα, ο ήλιος φτάνει στο υψηλότερο σημείο του στον ουρανό το μεσημέρι, με αποτέλεσμα η μέρα να διαρκεί περισσότερο και η νύχτα λιγότερο.

Αστρονομικά, το θερινό ηλιοστάσιο συμβαίνει όταν ο άξονας της Γης γέρνει περισσότερο προς τον Ήλιο, φέρνοντας κάθετο ηλιακό φως στον Τροπικό του Καρκίνου.

Από την αρχαιότητα, το θερινό ηλιοστάσιο ήταν σημαντικό για αγροτικές κοινωνίες, καθώς σχετιζόταν με την καρποφορία και τις καλλιέργειες.

Σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, όπως το Στόουνχεντζ στη Βρετανία ή το Καλλένις στη Σκωτία, είναι ευθυγραμμισμένοι με την ανατολή του ήλιου στο θερινό ηλιοστάσιο.

Θεωρείται ως μια αρχαία γιορτή του φωτός και της ζωής, που μέχρι σήμερα εμπνέει πνευματικές και πολιτιστικές τελετές σε όλο τον κόσμο.

Happy summer solstice! 🌞



This year's solstice happened at exactly 04:42 AM CEST, the moment the Sun reached its northernmost point in the sky.



Seen from space, Earth puts on quite the show. These views capture a full year of shifting light and shadow, from one June solstice to… pic.twitter.com/QFMddBL6Fy