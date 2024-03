Τέξας: 8χρονη βρέθηκε νεκρή αφού ρουφήχθηκε σε πισίνα ξενοδοχείου

Ένα δυστύχημα με θύμα ένα 8χρονο κορίτσι ήρθε στη δημοσιότητα από την οικογένεια του παιδιού. Ένα οκτάχρονο κορίτσι πέθανε αφού την «ρούφηξαν» σωληνώσεις σε πισίνα ξενοδοχείου στο Χιούστον του Τέξας.

Το δυστύχημα συνέβη το Σάββατο όταν η Αλίγια Τζάικο έκανε μπάνιο με την οικογένειά της στο ξενοδοχείο DoubleTree στο Χιούστον του Τέξας. Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν την οικογένεια είπαν ότι βρισκόταν στην πισίνα όταν «ρουφήχτηκε βίαια σε ένα μη ασφαλές κενό μεγέθους 30 έως 40 εκατοστών στο σύστημα ροής της πισίνας».

Το σώμα της 8χρονης βρέθηκε αργότερα περίπου 6 μέτρα μέσα στις σωληνώσεις. Η οικογένεια μηνύει το ξενοδοχείο για αποζημίωση άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων ενώ την ίδια ώρα έρευνα διεξάγεται και από την αστυνομία. Η μήνυση ανέφερε ότι η μητέρα της Αλίγια Ντανιέλα Τζάικο ειδοποίησε αφού συνειδητοποίησε γρήγορα την εξαφάνιση της κόρης της γύρω στις 4.50 μ.μ. Αφού έψαξε την 8χρονη κόρη της, η μητέρα ζήτησε από το προσωπικό του ξενοδοχείου να δει το βίντεο, αλλά η διοίκηση «απέρριψε το αίτημά της και εξήγησε ότι η αστυνομία θα έπρεπε να είναι παρούσα για να δει το βίντεο».

Η μητέρα της 8χρονης Αλίγια, στη συνέχεια κάλεσε την αστυνομία και οι αστυνομικοί εξέτασαν το βίντεο, το οποίο αποκάλυψε ότι το παιδί κάποια στιγμή μπήκε κάτω από το νερό και δεν ξαναβγήκε ποτέ στην επιφάνεια. Στη συνέχεια η πισίνα άδειασε και το νεκρό σώμα της 8χρονης βρέθηκε «σφηνωμένο στους σωλήνες του δυσλειτουργικού εξοπλισμού της πισίνας» στις 11 μ.μ.

Η μήνυση που κατατέθηκε από την οικογένεια του κοριτσιού, κατηγορεί την Unique Crown Hospitality LLC και Hilton Worldwide Holdings Inc.Από την πλευρά της εταιρείας, εκπρόσωπος της Hilton μίλησε για το περιστατικό στο Sky News. «Η Hilton εκφράζει τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους για την τραγική απώλεια ενός νεαρού κοριτσιού στο DoubleTree της Hilton Houston Brookhollow», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτή η ιδιοκτησία ανήκει σε ανεξάρτητη ιδιοκτησία και λειτουργεί από τρίτο μέρος. Η Hilton δεν κατέχει, δεν διαχειρίζεται ή δεν ελέγχει τις καθημερινές λειτουργίες της ιδιοκτησίας και δεν απασχολεί κανένα από το προσωπικό της ιδιοκτησίας ή τους τρίτους φορείς εκμετάλλευσης». Η αστυνομία του Χιούστον από την πλευρά της δήλωσε ότι: «Περιμένουμε τα αποτελέσματα της νεκροψίας για τον φερόμενο ως πνιγμό του παιδιού».

On Saturday, an 8-year-old girl drowned after she was sucked into a pipe while she was swimming in a hotel pool. https://t.co/MZc9oVO266