ΗΠΑ: 100 μετανάστες από το Μεξικό προσπαθούν να εισβάλουν στο Ελ Πάσο

Βίντεο δείχνει μια ομάδα από περίπου 100 μετανάστες να επιχειρούν να εισέλθουν παρανόμως στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Πέμπτη.

Η ομάδα μεταναστών για να καταφέρει να περάσει τα σύνορα, όρμησε πάνω στον τοίχο καταστρέφοντας το σύρμα και απωθώντας τους φρουρούς. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Νew York Post, νωρίτερα περίπου 600 μετανάστες συγκεντρώθηκαν στα σύνορα, με σκοπό να περάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αρχικά, η Εθνοφρουρά του Τέξας προσπαθούσε να τους οργανώσει σε μικρότερες ομάδες, αλλά η κατάσταση κλιμακώθηκε αφού η εθνοφυλακή χώρισε τις γυναίκες και τα παιδιά από τους ενήλικες άνδρες. Μια ομάδα ανδρών με κουκούλες, γάντια και χειμωνιάτικα μπουφάν φαινόταν να τραβούν τον φράχτη, ενώ την ίδια ώρα μια ομάδα πέντε φρουρών σχηματίζουν αμυντική θέση για να καλύψουν το κενό.

Οι φρουροί παρά το γεγονός ότι οι μετανάστες ήταν περισσότεροι, κράτησαν τα όπλα τους και στάθηκαν στη θέση τους μπροστά στους μετανάστες. Την ώρα που η κατάσταση κλιμακωνόταν, κάποιοι από τους φρουρούς έβαλαν τα χέρια τους κατευθείαν πάνω στους μετανάστες για να τους συγκρατήσουν. Στο βίντεο κάποιοι από τους πρόσφυγες σηκώνουν τα χέρια για να παραδοθούν, αλλά λίγα δευτερόλεπτα αργότερα άλλοι άνθρωποι προσπερνούν τους φρουρούς.

«Έχουμε γυναίκες και παιδιά, πεινάμε», ακούστηκε ένας άνδρας να φωνάζει. «Βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια, είναι παιδιά», φώναξε ένας άλλος. «Κάνε πίσω γ@@@το», φώναξε ένας φρουρός να φωνάζει την ώρα που η κατάσταση ήταν ιδιαίτερα έντονη.

Σύμφωνα με πηγές της New York Post, η ομάδα των μεταναστών απωθήθηκε πίσω στο Μεξικό. Κάποιοι άλλοι ωστόσο από την ομάδα συνελήφθησαν.

