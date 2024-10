Tesla: Αποκαλύπτει το αυτόνομο ρομπό-ταξί της τα ξημερώματα της Παρασκευής

O Έλον Μασκ θα αποκαλύψει το πολυαναμενόμενο πρωτότυπο του νέου, αυτόνομου ρομπό-ταξί της Tesla σε μία εκδήλωση στα στούντιο της Warner Bros, ξημερώματα ώρα Ελλάδος.

Τα αυτόνομα αυτοκίνητα απασχολούν την προσοχή του πλουσιότερου άνδρα στον κόσμο καιρό τώρα και όπως συνηθίζει, έχει κάνει βαρύγδουπες προβλέψεις για το πώς θα αλλάξουν τις ζωές μας. Για παράδειγμα, πιστεύει ότι στο μέλλον ο καθένας θα μπορεί να νοικιάζει το αυτόνομο όχημα του τις βραδινές ώρες, ώστε εκείνος να κοιμάται και.. το αμάξι του να δουλεύει.

Έτσι, όταν ο Μασκ ανέβει στην σκηνή τα ξημερώματα της Παρασκευής, οι προσδοκίες θα είναι μεγάλες. Πόσο μάλλον αφότου η κυκλοφορία του πρωτοτύπου έχει ήδη καθυστερήσει, όντας προγραμματισμένη για τον περασμένο Αύγουστο. Επίσης, δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που θεωρούν ότι η Tesla θα έπρεπε να εστιάζει την προσοχή της στην εξέλιξη ενός όχι και τόσο ακριβού ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

Παράλληλα με την Tesla, στην αγορά των αυτόνομων αυτοκινήτων έχουν μπει δυναμικά και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί, ανάμεσα τους η Waymo, που ανήκει στην μητρική εταιρεία της Google, η Uber και η κινεζική Baidu.

Λίγες είναι οι διαθέσιμες πληροφορίες για το Cybercab, όπως λέγεται το πρωτότυπο. Σύμφωνα με το Bloomberg, θα χρησιμοποιεί κάμερες και υπολογιστική δύναμη για την πλοήγηση στους δρόμους, αλλά όχι ειδικούς σένσορες όπως η Waymo, τους οποίους ο Μασκ χαρακτήρισε «υπερβολικά ακριβούς και όχι απαραίτητους».

