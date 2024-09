Υπάλληλοι της Tesla κλείνουν την πόρτα κατά πρόσωπο σε διευθυντές που ερευνούν για ψεύτικες αναρρωτικές

Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γερμανία, η πρακτική της Tesla, η οποία, όπως αποκαλύφθηκε στέλνει διευθυντές τμημάτων να κάνουν «καταδρομικές» επισκέψεις σε σπίτια υπαλλήλων, με σκοπό να εξακριβώσουν αν αυτοί είναι όντως χρησιμοποιούν αναρρωτική άδεια διότι αναρρώνουν ή λένε ψέματα.

Μερικοί εργαζόμενοι της Tesla, όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ από τη Γερμανία, απείλησαν να καλέσουν την αστυνομία μόλις είδαν κάποιον προϊστάμενο να χτυπάει την πόρτα τους, καθώς θεώρησαν ότι παραβιάζεται η ιδιωτικότητά τους, ενώ άλλοι έκλεισαν την πόρτα στα μούτρα αυτών που ήρθαν απροειδοποίητα στο σπίτι τους για να εξακριβώσουν τα περί αναρρωτικής.

Οι επισκέψεις συνέπεσαν με μια απότομη αύξηση της αναρρωτικής άδειας στο Gigafactory της Tesla στο Βερολίνο, όπου το 17% των εργαζομένων ήταν σε αναρρωτική άδεια τον Αύγουστο - ποσοστό τρεις φορές υψηλότερο από τον μέσο όρο της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, απάντησε σε tweet με το ρεπορτάζ της Handelsblatt, δηλώνοντας: «Αυτό φαίνεται τρελό. Το ψάχνω».

NEWS: @Tesla Giga Berlin – Apparently, it is not uncommon for more than 15% of the plant’s workforce to be absent because of illness and on occasion, the rate has been above 30% – A sick leave rate that’s up to three times higher than the industry average.



Senior Manufacturing… pic.twitter.com/py3wSqaGhQ