Tεράστιες τρύπες εμφανίζονται σε παραλίες της Φλόριντα και μάλλον «φταίει» το TikTok

Τοπικοί αξιωματούχοι στη νοτιοδυτική Φλόριντα γνωστοποίησαν ότι οι βαθιές τρύπες που βρέθηκαν σε παραλίες της περιοχής είναι μάλλον το αποτέλεσμα επισκεπτών που προσπάθησαν να συμμετάσχουν σε κάποια «πρόκληση» στο TikTok.

Η Άλισον Γουόρντ , μια κάτοικος της πόλη Σάνιμπελ είπε ότι βρήκε τέσσερις τρύπες, βάθους έως 1,5 μ. και πλάτους 1,2 μ. σε παραλίες. «Παραλίγο να πέσω σε μία» είπε η Γουόρντ σε δηλώσεις στο δίκτυο WBBH-TV. «Έχω δει εσοχές, αλλά δεν έχω ξαναδεί τρύπες όπως αυτές».

Η δήμαρχος της Σάνιμπελ Χόλι Σμιθ, δήλωσε ότι οι υπάλληλοι του Τμήματος Δημοσίων Έργων εργάζονται για να κλείσουν τις τρύπες. «Όταν εξετάσαμε το βάθος και το μέγεθος ορισμένων που βρήκαμε στην παραλία, διαπιστώσαμε ότι δεν συνδέονταν με ένα κάστρο από άμμο» ανέφερε η Σμιθ.

Η δήμαρχος είπε ότι μια viral πρόκληση πιστεύεται ότι βρίσκεται πίσω από τις ασυνήθιστες τρύπες. «Υπήρχαν κάποιες προκλήσεις του TikTok που έλεγαν: "Πόσο βαθιά μπορείς να σκάψεις;"» εξήγησε.

Το αστυνομικό τμήμα του νησιού Μάρκο δημοσίευσε φωτογραφία στο Facebook την περασμένη εβδομάδα που δείχνει μια μεγάλη τρύπα σε μια παραλία με ένα φτυάρι εγκαταλελειμμένο μέσα.

