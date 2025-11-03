ΔΙΕΘΝΗ
Ταυτοποιήθηκαν τα ονόματα 5 εκατομμυρίων Εβραίων που σκοτώθηκαν στο Ολοκαύτωμα

Περίπου ένα εκατομμύριο θύματα παραμένουν ακόμη ανώνυμα

Ταυτοποιήθηκαν τα ονόματα 5 εκατομμυρίων Εβραίων που σκοτώθηκαν στο Ολοκαύτωμα
Η Αίθουσα Ονομάτων (Hall of Names) στο Γιαντ Βασέμ/Φωτογραφία: Facebook
Πέντε εκατομμύρια Εβραίοι - από τους τουλάχιστον 6 εκατομμύρια - που σκοτώθηκαν στο Ολοκαύτωμα έχουν πλέον ταυτοποιηθεί και με την περαιτέρω βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα βρεθούν ακόμη περισσότερα ονόματα, ανακοίνωσαν Ισραηλινοί ερευνητές σήμερα.

Το Γιαντ Βασέμ - το Παγκόσμιο Κέντρο Μνήμης του Ολοκαυτώματος που εδρεύει στην Ιερουσαλήμ - ανέφερε ότι αυτό το ορόσημο σηματοδοτεί επτά δεκαετίες δουλειάς, στο πλαίσιο της αποστολής του για την ταυτοποίηση εκείνων που δολοφονήθηκαν από τους Ναζί κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Περίπου ένα εκατομμύριο θύματα παραμένουν ακόμη ανώνυμα και «πολλοί θα παραμείνουν για πάντα», σύμφωνα με το μουσείο. Όμως, με τη βοήθεια εργαλείων όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, πιστεύεται ότι θα ανακτηθούν άλλα 250.000 ονόματα, αφού αναλυθούν εκατοντάδες εκατομμύρια έγγραφα, υπερβολικά πολλά για να εξεταστούν ένα προς ένα με το χέρι.

Καθώς ο αριθμός των επιζώντων του Ολοκαυτώματος συρρικνώνεται και σύντομα δεν θα υπάρχουν πλέον μάρτυρες από πρώτο χέρι, ο πρόεδρος του Γιαντ Βασέμ, Ντάνι Νταγιάν ανέφερε ότι η επίτευξη αυτού του ορόσημου των πέντε εκατομμυρίων είναι μια υπενθύμιση της ανολοκλήρωτης υποχρέωσης.

«Πίσω από κάθε όνομα βρίσκεται μια ζωή που είχε αξία – ένα παιδί που δεν μεγάλωσε ποτέ, ένας γονιός που δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι, μια φωνή που σίγησε για πάντα. Είναι ηθικό καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι θα θυμόμαστε κάθε θύμα ώστε κανείς να μην μείνει πίσω, στο σκοτάδι της ανωνυμίας», είπε.

Τον Μάιο του 2024 το Γιαντ Βασέμ ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε ένα δικό του λογισμικό βασισμένο στην τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να ερευνήσει στοίβες αρχείων και να προσπαθήσει να ταυτοποιήσει τους εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίους που σκοτώθηκαν στο Ολοκαύτωμα αλλά τα ονόματά τους δεν περιλαμβάνονται στα επίσημα μνημεία.

Εκείνη την περίοδο είχε συλλέξει πληροφορίες για 4,9 εκατομμύρια ανθρώπους, διαβάζοντας έγγραφα και δηλώσεις, ελέγχοντας πλάνα από φιλμ, κοιμητήρια και άλλες πηγές.

Τα ονόματα των θυμάτων, καθώς επίσης και προσωπικά αρχεία που αφηγούνται τη ζωή πολλών από αυτά, περιλαμβάνονται στη διαδικτυακή βάση δεδομένων του Γιαντ Βασέμ, σε έξι γλώσσες. Η βάση δεδομένων βοήθησε αμέτρητες οικογένειες να επανενωθούν με συγγενείς τους και άλλες οικογένειες να μνημονεύσουν τους δικούς τους, επειδή τα περισσότερα θύματα έμειναν άταφα.

«Οι Ναζί δεν στόχευαν μόνο να τους δολοφονήσουν αλλά να εξαλείψουν την ύπαρξή τους. Βρίσκοντας πέντε εκατομμύρια ονόματα, αποκαθιστούμε την ανθρώπινη ταυτότητά τους και διασφαλίζουμε ότι η μνήμη τους θα μείνει ζωντανή», είπε ο Αλεξάντερ Άβραμ, ο επικεφαλής της Αίθουσας Ονομάτων του Γιαντ Βασέμ, που διευθύνει και την κεντρική βάση δεδομένων με τα ονόματα των θυμάτων.

Με πληροφορίες από Reuters

