Γερμανία: Ιστορική ενίσχυση 1 δισ. δολαρίων για τους τελευταίους επιζώντες του Ολοκαυτώματος

Η Γερμανία συμφώνησε να διαθέσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια για τη φροντίδα ηλικιωμένων επιζώντων του Ολοκαυτώματος σε όλο τον κόσμο το 2026, στο πλαίσιο νέας συμφωνίας με τη Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference).

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια χρηματοδότηση που έχει εξασφαλίσει ποτέ ο οργανισμός για την υποστήριξη ανθρώπων που βίωσαν τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και σήμερα ζουν με αυξημένες ανάγκες υγείας και φροντίδας.

«Η ενίσχυση αυτή αντανακλά τις πολύπλοκες και συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των επιζώντων», ανέφερε ο πρόεδρος της Claims Conference, Gideon Taylor. «Κάθε χρόνο οι επιζώντες λιγοστεύουν, όμως όσοι μένουν είναι πλέον σε προχωρημένη ηλικία και χρειάζονται ουσιαστική υποστήριξη για να συνεχίσουν να ζουν με αξιοπρέπεια, στο δικό τους σπίτι».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, η μέση ηλικία των δικαιούχων έχει αυξηθεί από τα 86 έτη το 2018 στα 88,5 το 2024, ενώ τα περιστατικά που απαιτούν συνεχή φροντίδα λόγω παθήσεων όπως Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον ή άνοια έχουν σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε έξι χρόνια.

Παράλληλα, η Γερμανία αποφάσισε να παρατείνει για έναν ακόμη χρόνο τις ετήσιες ενισχύσεις του «Ταμείου Δυσχερειών» (Hardship Fund Supplemental Payments), οι οποίες θα συνεχιστούν έως το 2028. Κάθε δικαιούχος επιζών θα λάβει 1.450 ευρώ, ποσό που αφορά περισσότερους από 127.000 ανθρώπους παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Claims Conference, περίπου 200.000 επιζώντες του Ολοκαυτώματος εξακολουθούν να βρίσκονται στη ζωή, οι περισσότεροι εκ των οποίων κατοικούν στο Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, αλλά και σε μικρότερες κοινότητες ανά τον κόσμο.

Για πρώτη φορά, στη χρηματοδότηση εντάσσονται και οι λεγόμενοι «Δίκαιοι των Εθνών», δηλαδή άνθρωποι που, χωρίς να είναι Εβραίοι, ρίσκαραν τη ζωή τους για να σώσουν Εβραίους κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Όπως ανακοίνωσε ο οργανισμός, θα έχουν πλέον δικαίωμα σε παροχή κατ’ οίκον φροντίδας ανάλογη με εκείνη που λαμβάνουν οι επιζώντες, ώστε να περάσουν τα τελευταία τους χρόνια με αξιοπρέπεια.

Η Colette Avital, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της Claims Conference, υπογράμμισε τη σημασία της απόφασης: «Ογδόντα χρόνια μετά την απελευθέρωση, είναι βαθιά συγκινητικό ότι η γερμανική κυβέρνηση συνεχίζει να αναλαμβάνει την ευθύνη της απέναντι σε όσους υπέφεραν και επέζησαν. Κάθε επιζών – και κάθε διασώστης – αξίζει να ζήσει με αξιοπρέπεια, να ακούγεται και να φροντίζεται».

Χρηματοδότηση για τη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος

Η νέα συμφωνία προβλέπει επίσης επέκταση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση και τη διατήρηση της μνήμης του Ολοκαυτώματος έως το 2029, με συνολικό προϋπολογισμό 175 εκατομμυρίων ευρώ.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο που, όπως επισημαίνει η Claims Conference, η γνώση για το Ολοκαύτωμα φθίνει, ενώ ταυτόχρονα τα περιστατικά αντισημιτισμού αυξάνονται διεθνώς.

Τα νέα κονδύλια θα στηρίξουν εκπαιδευτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκή έρευνα και σύγχρονα μέσα διάδοσης, όπως κινηματογραφικές παραγωγές, ψηφιακές εφαρμογές, βιντεοπαιχνίδια και προγράμματα εικονικής πραγματικότητας, με στόχο να προσεγγιστεί ένα ευρύτερο και νεότερο κοινό.

«Είναι καθοριστικής σημασίας να επενδύσουμε τώρα στην εκπαίδευση γύρω από το Ολοκαύτωμα, όσο υπάρχουν ακόμη επιζώντες που μπορούν να καταθέσουν τη μαρτυρία τους», δήλωσε ο Greg Schneider, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Claims Conference. «Έχουμε ηθική υποχρέωση απέναντι σε όσους επέζησαν, αλλά και στους έξι εκατομμύρια ανθρώπους που δολοφονήθηκαν».

Με τη συμφωνία αυτή, η Γερμανία επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως κύριου χρηματοδότη των αποζημιώσεων και της εκπαίδευσης γύρω από το Ολοκαύτωμα, ογδόντα χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου, μια δέσμευση που, όπως σημειώνουν οι εκπρόσωποι των επιζώντων, «δεν αφορά μόνο το παρελθόν, αλλά και τη συλλογική ευθύνη απέναντι στο μέλλον».

Με πληροφορίες από ABC