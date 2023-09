Τάρανδος μπήκε στις γραμμές του μετρό της Στοκχόλμης - «Τρέχει γρήγορα»

Στις ράγες γραμμής του μετρό στα προάστια της Στοκχόλμης βρέθηκε σήμερα ένας τάρανδος εμποδίζοντας την κυκλοφορία των υπόγειων σιδηροδρομικών γραμμών.

«Περίπου στις 8:00 το πρωί, λάβαμε ειδοποίηση από την αστυνομία που μας είπε ότι ένας τάρανδος περιφερόταν κοντά στο μητροπολιτικό δίκτυο», ανέφερε ο Κλες Κεϊσού εκπρόσωπος της SL, της αρχής οργάνωσης δημόσιων μεταφορών της σουηδικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τάρανδος μπήκε στη ζώνη του μετρό, πιθανώς διασχίζοντας τον φράχτη που προστατεύει τις ράγες.

Έπειτα ο τάρανδος κινήθηκε μέσα από σήραγγες μεταξύ τεσσάρων σταθμών, οδηγώντας την SL να διακόψει την κυκλοφορία σε ολόκληρη τη σιδηροδρομική γραμμή. Λεωφορεία δρομολογήθηκαν για την εξυπηρέτηση των επιβατών, πρόσθεσε ο Κεϊσού.

Στο σημείο στάλθηκαν τόσο η αστυνομία όσο και το προσωπικό του μετρό για να προσπαθήσουν να βγάλουν έξω από τις σήραγγες τον τάρανδο, ή να τον σκοτώσουν ως έσχατη λύση.

«Κάναμε τρύπες στον φράχτη για να του δείξουμε την έξοδο, αλλά δεν ανταποκρίνεται. Αλλά είναι δύσκολο, τρέχει παντού και γρήγορα», είπε ο Κεϊσού και πρόσθεσε: «Προσπαθούμε να τον οδηγήσουμε σε ένα σημείο, αν αναγκαστούμε να τον σκοτώσουμε, η ελπίδα είναι το ζώο να μείνει ασφαλές το ζώο».

Η SL ελπίζει ότι η κυκλοφορία μπορεί να επαναληφθεί αργότερα σήμερα το απόγευμα.

BREAKING:



Parts of the subway system in Stockholm, Sweden have been forced to shut down after a moose entered the tunnels earlier today.



It has since been running around from one station to another in the darkness below ground. pic.twitter.com/3pWnMxAw8r