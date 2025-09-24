Ταϊλάνδη: Η στιγμή που τεράστια τρύπα βάθους 50 μέτρων ανοίγει κοντά σε νοσοκομείο

Τεράστια τρύπα βάθους 50 μέτρων άνοιξε κοντά σε νοσοκομείο στο κέντρο της Μπανγκόκ στην Ταϊλάνδη.

Οι αρχές της Ταϊλάνδης έσπευσαν να περιορίσουν την έκταση της τεράστιας τρύπας που άνοιξε κοντά στο νοσοκομείο, δήλωσαν αξιωματούχοι σήμερα, Τετάρτη (24/9).

Η τρύπα βάθους 50 μέτρων (164 ποδιών) εκτεινόταν σε περίπου 900 τετραγωνικά μέτρα μπροστά από το Νοσοκομείο Βατζίρα, σταματώντας την κυκλοφορία.

WATCH: Massive sinkhole opens up in Bangkok, swallowing parts of a busy street pic.twitter.com/401tq7fB5f — BNO News Live (@BNODesk) September 24, 2025

Βίντεο και εικόνες που ανέβηκαν στα social, δείχνουν τον δρόμο να βυθίζεται αργά ενώ ανοίγει η τρύπα και νερό να τρέχει από σωλήνα αποχέτευσης, παρασύροντας κάτω τους στύλους ηλεκτρικού ρεύματος.

Το νοσοκομείο ανακοίνωσε ότι δεν θα δεχόταν ασθενείς «όσο είναι σε εξέλιξη αυτό το περιστατικό».

«Χώμα από την κατασκευή ενός υπόγειου τρένου φαινόταν μέσα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ. «Ευτυχώς δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες».

BREAKING: A large road collapse has occurred Wednesday morning, with a sinkhole over 50 meters deep, in front of Vajira Hospital in Bangkok. The collapse is expanding and now extends to the front of the Samsen Police Station. The Dusit District Office has announced a road closure… pic.twitter.com/37QP0WkEZQ — Khaosod English (@KhaosodEnglish) September 24, 2025

TRIGGER WARNING



sinkhole in Bangkok pic.twitter.com/pUg3miI5Vl — @ (@anthraxxxx) September 24, 2025

Ο κυβερνήτης της Μπανγκόκ, Τσανττσάρτ Σιτιπούντ, δήλωσε ότι ένας σωλήνας είχε σπάσει, επομένως έχουν επίσης, κοπεί οι γραμμές ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

«Το νοσοκομείο δεν έχει προβλήματα, αλλά ανησυχούμε για το αστυνομικό τμήμα: αυτό εξακολουθεί να είναι επικίνδυνο και έχουν δοθεί εντολές για εκκένωση», είπε.

Οι αρχές δήλωσαν ότι «εμπόδισαν την περαιτέρω κίνηση του εδάφους» και παρακολουθούσαν «στενά το σημείο».

Με πληροφορίες από Reuters