Ταϊλάνδη: «Φώναζαν για βοήθεια, σπαρακτική εικόνα», περιγράφουν μάρτυρες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος

Νέες πληροφορίες για την εταιρεία που θα μηνύσουν οι Κρατικές Σιδηροδρομικές Γραμμές της Ταϊλάνδης

Οι κάτοικοι της πόλης Ban Thanon Khot στην Ταϊλάνδη είναι εξοικειωμένοι με τον θόρυβο των τρένων, καθώς ο σιδηρόδρομος αποτελεί το βασικό μέσο μεταφοράς που συνδέει τη συγκεκριμένη περιοχή με τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.

Ωστόσο, την Τετάρτη, ο συνηθισμένος αυτός ρυθμός έληξε με τραγωδία, όταν γερανός εργοταξίου κατέρρευσε επάνω σε επιβατικό και εν κινήσει τρένο, προκαλώντας τον εκτροχιασμό του. Από το δυστύχημα σκοτώθηκαν 32 άτομα και τραυματίστηκαν άλλα 66.

Οι περισσότεροι από τους επιβάτες, ήταν μαθητές και εργαζόμενοι που ταξίδευαν για το σχολείο και τη δουλειά τους. Το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας της Ταϊλάνδης δήλωσε ότι τρεις άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

«Ο θόρυβος ήταν ασυνήθιστα δυνατός. Ένας τεράστιος, εκκωφαντικός θόρυβος», περιγράφει εθελόντρια του σχολείου Pitchaya Promenade. «Είδα μια μπλε γερανό να γλιστράει. Φάνηκε να κολλάει για μια στιγμή και ξαφνικά αναποδογύρισε».

Οι διασώστες εξακολουθούσαν να βγάζουν πτώματα από το συντριμμένο τρένο όταν το BBC έφτασε στο σημείο το βράδυ.

Ταϊλάνδη: «Είδα νεκρούς να κείτονται εκεί. Υπήρχαν τραυματίες», περιγράφει μάρτυρας

«Αν έπρεπε να περιγράψω οπτικά τη ζημιά, θα έλεγα ότι έμοιαζε με ένα κουτάλι που έσκαβε ένα κομμάτι κέικ», συνέχισε η Pitchaya, 32 ετών. «Υπήρχε μια ηλικιωμένη γυναίκα που κρεμόταν ανάποδα [από ένα βαγόνι]... Μια άλλη γυναίκα, της οποίας το δεξί χέρι φαινόταν σπασμένο, την κρατούσε», συνέχισε στην περιγραφή της.

Σε ένα από τα βαγόνια του τρένου ξέσπασε φωτιά από τη σύγκρουση, γεγονός που δυσκόλευε περαιτέρω τις προσπάθειες των διασωστικών ομάδων. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατέφυγαν στη χρήση γερανών και υδραυλικών εργαλείων κοπής για να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες που είχαν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

«Οι άνθρωποι φώναζαν "Βοήθεια! Βοήθεια!" και ο καπνός άρχισε να ανεβαίνει», είπε ιδιοκτήτρια εστιατορίου, που εργάζεται περίπου 100 μέτρα από το σημείο του ατυχήματος. «Το πετρέλαιο από το τρένο χυνόταν παντού», συνέχισε και θυμάται ότι: «Ακόμα φοβάμαι όταν το σκέφτομαι. Ακόμα θυμάμαι εκείνη τη στιγμή, όταν έτρεξα να τους βοηθήσω, ενώ δεν υπήρχε κανένας άλλος εκεί. Έκλαιγαν. Ήταν τρομακτικό».

Κάτοικος της περιοχής, ήταν μεταξύ αυτών που βοήθησαν ένα έναχρονο παιδί. «Το παιδί αναπνέει ακόμα, αλλά με δυσκολία», είπε ο 52χρονος στο BBC. «Είδα και τους νεκρούς... να κείτονται εκεί. Υπήρχαν τραυματίες. Όλα ήταν εκεί. Ήταν μια σπαρακτική εικόνα».

Ο γερανός κατέρρευσε, χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή μιας υπερυψωμένης σιδηροδρομικής γραμμής που αποτελεί μέρος ενός έργου ύψους 5,4 δισ. δολαρίων (4 δισ. λιρών) το οποίο χρηματοδοτείται από την Κίνα και έχει ως στόχο να συνδέσει την Μπανγκόκ με τη νοτιοδυτική Κίνα μέσω του Λάος.

Ταϊλάνδη: Τα αναπάντητα ερωτήματα για το δυστύχημα

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας, ενώ οι Κρατικές Σιδηροδρομικές Γραμμές της Ταϊλάνδης ανακοίνωσαν ότι θα μηνύσουν την Italian-Thai Development Company, την εταιρεία που είναι υπεύθυνη για το τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής όπου συνέβη το ατύχημα. Πρόκειται για την ίδια εταιρεία που ήταν υπεύθυνη για την κατασκευή ενός ουρανοξύστη στην Μπανγκόκ, ο οποίος κατέρρευσε τον περασμένο Μάρτιο κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, ενώ κανένα άλλο κτίριο στην πόλη δεν υπέστη ζημιές.

Ο Amorn Pimanmas, καθηγητής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Kasetsart της Μπανγκόκ, πιστεύει ότι «η ανθρώπινη παρά η φυσική αιτία είναι η πιο πιθανή αιτία της τραγωδίας της Τετάρτης». Δεδομένου ότι δεν υπήρχαν καταιγίδες, πλημμύρες και σημαντικές δονήσεις από το τρένο που περνούσε από κάτω, «οι φυσικές αιτίες μπορούν να αποκλειστούν σχεδόν εξ ολοκλήρου ως αιτία του συμβάντος», δήλωσε.

Τα θανατηφόρα ατυχήματα στον τομέα των κατασκευών είναι συχνά στην Ταϊλάνδη, εν μέρει λόγω της αδύναμης επιβολής των προτύπων και των κανονισμών ασφαλείας.

Το 2023, ένα εμπορικό τρένο συγκρούστηκε με ένα φορτηγό που περνούσε από τις σιδηροδρομικές γραμμές στην ανατολική πλευρά της χώρας, με αποτέλεσμα οκτώ άτομα να χάσουν τη ζωή τους και άλλα τέσσερα να τραυματιστούν.