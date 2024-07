Ταϊλάνδη: Εντοπίστηκαν έξι νεκροί τουρίστες μέσα σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Μπανγκόκ

Νεκροί εντοπίστηκαν έξι τουρίστες, μέσα στο πολυτελές ξενοδοχείο Grand Hyatt Erawan της Μπανγκόκ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για το συμβάν, τα θύματα ήταν Βιετναμέζοι υπήκοοι, ανάμεσά τους και ένας Αμερικανός υπήκοος. Πληροφορίες ανέφεραν πως οι έξι τουρίστες, έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς, γεγονός που διέψευσαν οι Αρχές της Μπανγκόκ.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τις σορούς έξι νεκρών ξένων υπηκόων, μετά από τηλεφώνημα που έλαβαν από το προσωπικό του ξενοδοχείου γύρω στις 5.30 το πρωί. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media διακρίνονται ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας στο ξενοδοχείο. «Ο πρωθυπουργός διέταξε όλες τις υπηρεσίες να αναλάβουν επειγόντως δράση για να αποφευχθούν οι επιπτώσεις στον τουρισμό», ανέφερε η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης στην ανακοίνωσή της.

Το περιστατικό έρχεται καθώς η Ταϊλάνδη προσπαθεί να προωθήσει περαιτέρω τον τουριστικό της τομέα, βασικό μοχλό της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Νοτιοανατολικής Ασίας. Σημειώνεται πως το Grand Hyatt Erawan, διαθέτει πάνω από 350 δωμάτια και βρίσκεται σε μια δημοφιλή τουριστική περιοχή γνωστή για τα πολυτελή καταστήματα και εστιατόρια της.

Six #Vietnamese #Americans were dead Tuesday evening at a hotel in downtown #Bangkok, #Thailand. Local media initially reported that they were killed in a mass shooting, but hours later more media said they were poisoned by cyanide. pic.twitter.com/hh4pcdYeUS