Ταΐβάν: Έκρηξη αερίου σε εμπορικό κέντρο - Τουλάχιστον πέντε νεκροί

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 26 τραυματίστηκαν όταν σημειώθηκε έκρηξη αερίου σε πολυκατάστημα στην Ταϊτσούνγκ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ταϊβάν, σήμερα Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου.

Η έκρηξη σημειώθηκε στον 12ο όροφο ενός δημοφιλούς εμπορικού κέντρου, όπου διεξάγονταν οικοδομικές εργασίες, σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Πυροσβεστικής της Ταϊβάν. Περίπου 235 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το κτίριο και την περιοχή.

Η στιγμή της έκρηξης απαθανατίστηκε σε βίντεο, με τα πλάνα να δείχνουν συντρίμμια να πέφτουν στον δρόμο, σταματώντας την κυκλοφορία. Σε άλλα βίντεο, το εσωτερικό του κτιρίου φαίνεται να έχει υποστεί εκτεταμένες ζημίες.

🚨 Breaking News from Taichung: A suspected gas explosion at Shin Kong Mitsukoshi department store leaves 7 injured and 5 dead. Rescue efforts underway as authorities secure the area. Stay safe, everyone! 🙏 #Taichung #SafetyFirst pic.twitter.com/FivnRGfjdi