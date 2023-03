Μπανγκλαντές: Έκρηξη σε εμπορικό κτίριο στην Ντάκα – Τουλάχιστον 15 νεκροί

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε εμπορικό κτίριο στην πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 15 άνθρωποι και δεκάδες άλλοι να τραυματιστούν.

Η έκρηξη σημειώθηκε μέσα σε ένα επταώροφο κτίριο, προκαλώντας μεγάλες ζημιές σε δύο ορόφους, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με το Reuters.

Ένας αξιωματούχος της αστυνομίας δήλωσε στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ότι η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 16:45 (τοπική ώρα) κοντά σε ένα εκδοτήριο εισιτηρίων λεωφορείων.

«Στο εμπορικό κτίριο υπήρχαν πολλά καταστήματα που πουλούσαν είδη υγιεινής και οικιακά είδη. Ένα λεωφορείο που στεκόταν στην απέναντι πλευρά του κτιρίου υπέστη επίσης ζημιές από την έκρηξη», δήλωσε ο αξιωματούχος της πυροσβεστικής, Ντινομόνι Σάρμα.

Η αιτία της έκρηξης δεν είναι σαφής, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται. Αξιωματούχοι που επικαλείται το Xinhua έκαναν λόγο για τουλάχιστον 10 νεκρούς και από πάνω από 100 τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο, με αντικείμενα που βρίσκονταν μέσα στα καταστήματα να είναι πεταμένα στο δρόμο. Κάποιοι πεζοί τραυματίστηκαν από πτώση ερειπίων και σπασμένων τζαμιών.

Ο Καμάλ Αχμέντ, ο οποίος ήταν μεταξύ των τραυματιών στην έκρηξη, δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ψώνιζε σε πεζόδρομο όταν άκουσε έναν δυνατό κρότο.

«Ακούγοντας τον ήχο, έπεσα. Μετά είδα καπνό να καλύπτει όλη την περιοχή. Δεν φαίνονταν κτίρια. Όλος ο κόσμος έτρεχε», είπε.

Το συμβάν ακολουθεί το θάνατο τριών ανθρώπων σε έκρηξη στη Ντάκα την περασμένη Κυριακή, όταν τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε φερόμενη έκρηξη αερίου στην Ντάκα. Το Σάββατο, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο παραγωγής οξυγόνου στο νοτιοανατολικό Μπαγκλαντές.

