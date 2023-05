«Τα κατάφερες»: Η αγκαλιά του Σούνακ στον Ζελένσκι στη G7

«Τα κατάφερες» είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ, όταν συνάντησε τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού πρώτα τον αγκάλιασε θερμά, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας.

Στη συνέχεια, Ρίσι Σούνακ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον μέχρι να αποχωρήσουν οι δημοσιογράφοι και να ξεκινήσουν τις συνομιλίες τους.

Σημειώνεται, ότι νωρίτερα σήμερα ο Ζελένσκι συναντήθηκε με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έφθασε σήμερα στη Χιροσίμα της Ιαπωνίας για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G7, η οποία διεξάγεται σήμερα και αύριο, Κυριακή.

Σε μήνυμά του στο Twitter, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε την άφιξή του στη Χιροσίμα για «σημαντικές συναντήσεις με εταίρους και φίλους της Ουκρανίας».«Ασφάλεια και διευρυμένη συνεργασία για τη νίκη μας. Η ειρήνη θα έρθει πιο κοντά σήμερα», πρόσθεσε ο ουκρανός πρόεδρος.

Peace Formula. We attract as many countries and leaders as possible for the sake of Ukraine. Defense. Long-term support programs for Ukraine. Finance and economy. First day in Hiroshima ahead of the #G7 is very powerful. The second day will be even more powerful. pic.twitter.com/67paT2NDOp