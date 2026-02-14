Τα χημικά των λουλουδιών κάνουν τη μέρα του Αγίου Βαλεντίνου «τοξική»

Αρκετοί ειδικοί καλούν τον κόσμο να μείνουν μακριά από τα λουλούδια για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίου, αφού οι δοκιμές αποκάλυψαν ότι είναι βαριά μολυσμένα με φυτοφάρμακα.

Εργαστηριακές δοκιμές σε ανθοδέσμες στην Ολλανδία, το κέντρο εισαγωγής λουλουδιών της Ευρώπης, διαπίστωσαν ότι τα τριαντάφυλλα είχαν τα υψηλότερα υπολείμματα νευρολογικών και αναπαραγωγικών τοξινών σε σύγκριση με άλλα λουλούδια.

Τα κόκκινα τριαντάφυλλα βρέθηκαν να είναι τα χειρότερα, με ένα μπουκέτο να περιέχει ίχνη από 26 διαφορετικά φυτοφάρμακα, τα μισά από τα οποία έχουν απαγορευτεί στην ΕΕ.

Εκατομμύρια τριαντάφυλλα στην Ευρώπη για του Αγίου Βαλεντίνου

«Τίποτα δεν εκφράζει την αγάπη όπως τα τριαντάφυλλα που είναι καλυμμένα με ένα λεπτό χημικό κοκτέιλ», δήλωσε η Ρόιζιν Τέιλορ, της Verde Flower Co στο Northumberland, η επιχείρηση της οποίας επικεντρώνεται στα βιώσιμα λουλούδια και η οποία έχει ξεκινήσει εκστρατεία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα φυτοφάρμακα στον κλάδο.

«Ουσίες όπως η κλοφεντεζίνη, μια χημική ουσία που διαταράσσει τη λειτουργία του θυρεοειδούς, ή ακόμα και η καρβενδαζίμη, η οποία θεωρείται καρκινογόνος για τον άνθρωπο».

«Όλες αυτές οι χημικές ουσίες είναι επίσης απαγορευμένες προς χρήση στην ΕΕ. Ως καλλιεργητές λουλουδιών, δεν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε νόμιμα αυτές τις τοξικές χημικές ουσίες εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι η πιο πολυάσχολη περίοδος του έτους για τη βιομηχανία λουλουδιών. Σύμφωνα με αναλυτές, παράγονται περίπου 200 εκατομμύρια τριαντάφυλλα για να καλυφθεί η ζήτηση για δώρα των ερωτευμένων στις 14 Φεβρουαρίου μόνο στην Ευρώπη.

Περισσότερα από τα μισά που πωλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο προέρχονται από τις Κάτω Χώρες. Ωστόσο αυτό είναι μόνο το τελευταίο στάδιο ενός πολύ μακρύτερου ταξιδιού από αγροκτήματα σε χώρες όπως η Κολομβία, η Κένυα και η Αιθιοπία, όπου το κλίμα επιτρέπει την παραγωγή όλο το χρόνο και τα χαλαρότερα ρυθμιστικά καθεστώτα επιτρέπουν τη χρήση ισχυρότερων φυτοφαρμάκων.

Για να προσδιορίσει τα επίπεδα υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα λουλούδια που είναι πιθανό να πωληθούν αυτή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το Pesticide Action Network Netherlands (Pan-NL) εξέτασε τυχαία 17 μπουκέτα – πέντε δέσμες τριαντάφυλλων, οκτώ μικτά μπουκέτα και τέσσερις δέσμες τουλίπες.

Η υψηλότερη συγκέντρωση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων βρέθηκε σε ένα μπουκέτο κόκκινων τριαντάφυλλων που αγοράστηκε από ένα ολλανδικό κέντρο κηπουρικής, με 65,8 mg/kg. Από τα 26 φυτοφάρμακα που ανιχνεύθηκαν στο δείγμα, τα 13 είχαν απαγορευτεί για χρήση στην ΕΕ.

Κανένα από τα μπουκέτα που εξετάστηκαν δεν ήταν απαλλαγμένο από φυτοφάρμακα, αλλά τα τριαντάφυλλα και τα μικτά μπουκέτα περιείχαν τα περισσότερα υπολείμματα. Μεταξύ αυτών, η ανάλυση εντόπισε 87 διαφορετικά φυτοφάρμακα.

Από τις 79 δραστικές ουσίες που βρέθηκαν, σχεδόν το ένα τρίτο απαγορεύεται η χρήση τους ως «προϊόντα φυτοπροστασίας» στην ΕΕ και τις Κάτω Χώρες, ενώ το 78% «ενέχει σημαντικό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και/ή το περιβάλλον», σύμφωνα με την Pan-NL.

Διευρυμένο το πρόβλημα

Τα ευρήματα αυτά έρχονται εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών στον τομέα της ανθοκομίας σχετικά με τις χημικές ουσίες στις οποίες εκτίθενται οι εργαζόμενοι και τις επιπτώσεις τους στην υγεία τους. Ωστόσο, σε χώρες παραγωγής όπως η Κένυα, τα προβλήματα είναι ακόμη πιο οξέα.

Ο Ντέιβιντ Μπεκ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Coventry που ερευνά τη βιομηχανία των λουλουδιών, περιέγραψε πώς οι φάρμες γύρω από τη λίμνη Naivasha, την κύρια περιοχή παραγωγής λουλουδιών της Κένυας, έριχναν επανειλημμένα χημικά στα φυτά για να κρατήσουν μακριά τα παράσιτα.

«Είναι βασικά εργοστάσια λουλουδιών», είπε, με λουλούδια που καλλιεργούνται σε τεράστιες ποσότητες σε σφραγισμένα πολυεπίπεδα τούνελ, και στη συνέχεια ταξινομούνται, κόβονται, δένονται σε μπουκέτα και συσκευάζονται από εκατοντάδες εργάτες σε χώρους επεξεργασίας.

Ο Μπεκ είπε ότι ο ψεκασμός γινόταν σχεδόν σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά ιδιαίτερα κατά την προετοιμασία για την αποστολή. «Αυτό πρέπει να κάνουν για να βεβαιωθούν ότι δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα που θα οδηγήσουν στην απόρριψη της αποστολής όταν φτάσει στα σύνορα».

Τι γίνεται λοιπόν με όσους από εμάς ψάχνουν για ένα δώρο για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου; Η Pan-NL συνέστησε «βιολογικά καλλιεργημένα εποχιακά λουλούδια ή βιολογικά καλλιεργημένα καλλωπιστικά φυτά».

Και για όσους από εμάς λάβουν ένα «δηλητηριώδες μπουκέτο»; Η συμβουλή είναι σαφής: «Μην πετάτε τα υπολείμματα στον σωρό κομποστοποίησης ή στον κάδο οργανικών απορριμμάτων, αλλά στα υπολείμματα απορριμμάτων. Αυτό εμποδίζει την ανακύκλωση των τοξινών στη φύση».

Με πληροφορίες από Guardian