Μετά τα πολυσυζητημένα «παπούτσια του Ιησού», η εταιρεία MSCHF λάνσαρε 666 ζευγάρια τροποποιημένων Nike που βάφτισε «αθλητικά του Σατανά», σε συνεργασία τον ράπερ Lil Nas X.

Για την δημιουργία της νέας γραμμής υποδημάτων, έξι υπάλληλοι της MSCHF εκτός από τον χρόνο τους προσέφεραν κυριολεκτικά το αίμα τους, όπως επιβεβαίωσε ένας από τους ιδρυτές της εταιρείας, ο Daniel Greenberg. Ερωτηθείς από τους New York Times για το πως συνέλεξαν το αίμα, ο Greenberg απάντησε: «ναι, χαχα, δεν το έκαναν επαγγελματίες υγείας, το κάναμε μόνοι μας, λολ».

Το νέο προϊόν έχει προκαλέσει σάλο στο Διαδίκτυο, καθώς κάθε ένα από τα μαύρα παπούτσια περιέχει μία σταγόνα ανθρώπινου αίματος, εγκλωβισμένη μαζί με μελάνι σε μία φυσαλίδα αέρα των Nike Air Max 97. Η MSCHF σκοπεύει να πουλήσει 666 ζευγάρια για 1.018 δολάρια το καθένα, αρχής γενομένης από σήμερα.

Στο παρελθόν, η ίδια εταιρεία είχε μετατρέψει και πάλι (λευκά) παπούτσια της Nike στα «αθλητικά του Ιησού» αυτή τη φορά, εγκιβωτίζοντας αγιασμό. Σε εκείνο το ζευγάρι τα κορδόνια κοσμούσε ο εσταυρωμένος Χριστός ενώ εδώ φιγουράρει αντιστοίχως η πεντάλφα.

Ο Greenberg ξεκαθάρισε ότι η Nike δεν είχε καμία συμμετοχή στην διαδικασία και λίγο αργότερα η πολυεθνική εξέδωσε ανακοίνωση τονίζοντας πως δεν εγκρίνει τα συγκεκριμένα αθλητικά υποδήματα: «Δεν διατηρούμε καμία σχέση ούτε με τον Little Nas X ούτε MSCHF. Η Nike δεν σχεδίασε ούτε κυκλοφόρησε τα συγκεκριμένα παπούτσια και δεν τα εγκρίνουμε».

Η αρμόδια επιτροπή ασφαλείας εμπορίου δεν έχει προς το παρόν απαντήσει στο κατά πόσο εγείρονται νομικά ή άλλα ζητήματα από την μεταποίηση και μεταπώληση των συγκεκριμένων παπουτσιών. «Μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε», δήλωνε πέρυσι ο Greenberg στο Insider. «Μπορούμε να φτιάξουμε ότι θέλουμε. Δεν μας νοιάζει».

Τα «παπούτσια του Σατανά» δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με τον ράπερ Lil Nas X, μετά την κυκλοφορία του βίντεοκλιπ του "Montero (Call Me by Your Name)” που έχει αναφορές στον Παράδεισο και τον «άρχοντα του σκότους». Στο τραγούδι, ο Lil Nas X, κατά κόσμον Montero Lamar Hill, εμφανίζεται να παίζει κιθάρα στην Εδέμ, όταν παρουσιάζεται στο δέντρο της Γνώσης ο Σατανάς με σώμα φιδιού, με τον οποίον αρχίζει να ερωτοτροπεί στα γρασίδια του Παραδείσου και τα βράχια της Κόλασης.

Ο Lil Nas X αποκάλυψε ότι είναι ομοφυλόφιλος το 2019 και στο τραγούδι είναι εμφανείς οι αναφορές και στην νουβέλα Call Me by Your Name, για τον θερινό έρωτα δύο ανδρών, πάνω στην οποία βασίστηκε η ομώνυμη ταινία.

Την περασμένη Πέμπτη, ο Lil Nas X έγραψε σε έναν 14χρονο από το Μοντέρο ότι το τραγούδι ε΄ναι για κάποιον άνδρα που γνώρισε το περασμένο καλοκαίρι. «Το ξέρω ότι υποσχεθήκαμε να μην μιλήσουμε ποτέ ανοικτά», έγραψε. «Ξέρω ότι υποσχεθήκαμε να πεθάνουμε με αυτό το μυστικό, αλλά τώρα ανοίγουν οι πόρτες για πολλούς άλλους κουίρ ανθρώπους να μπορούν απλώς να υπάρχουν».

«Λουκάς 10:18» διαβάζει κανείς κοντά στην μύτη του παπουτσιού και στο αντίστοιχο χωρίο της Καινής Διαθήκης: «Είδα τον Διάβολο να πέφτει σαν κεραυνός από τα ουράνια». Αντιδρώντας σαρκαστικά στον σάλο, ο ράπερ ανέβασε ένα βίντεο στο Youtube χθες με τίτλο «Ο Lil Nas X απολογείται για το παπούτσι του Σατανά». Όμως αυτό που ξεκινά ως δήθεν ειλικρινής συγγνώμη κόβεται απότομα δίνοντας την θέση του σε μία από τις πιο ερωτικές στιγμές του βίντεο κλιπ.

Ανάμεσα στους επικριτές των υποδημάτων με το αίμα και την πεντάλφα ήταν και η Ρεπουμπλικανή κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα, Κρίστι Νόεμ, που έγραψε στο Twitter ότι ήταν λάθος να παραπληροφορούν τα παιδιά πως αυτά τα παπούτσια είναι μοναδικά. «Τι είναι πιο αποκλειστικό; Η αιώνια ψυχή τους που τους έδωσε ο Θεός».

