Τα αρχεία Έπσταϊν υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας «παγκόσμιας εγκληματικής οργάνωσης»

Εκατομμύρια έγγραφα που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας «παγκόσμιας εγκληματικής οργάνωσης» που διέπραξε πράξεις που πληρούν το νομικό όριο των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, σύμφωνα με μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που διορίστηκαν από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των United Nations.

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι τα εγκλήματα που περιγράφονται σε έγγραφα που δημοσιοποίησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διαπράχθηκαν σε ένα πλαίσιο υπεροψίας, ρατσισμού, διαφθοράς και ακραίας μισογυνίας.

Τα εγκλήματα, είπαν, έδειχναν μια εμπορευματοποίηση και απάνθρωπη μεταχείριση των γυναικών και των κοριτσιών.

«Το μέγεθος, η φύση, ο συστηματικός χαρακτήρας και η διακρατική εμβέλεια αυτών των φρικαλεοτήτων κατά γυναικών και κοριτσιών είναι τόσο σοβαρά, που αρκετές από αυτές ενδέχεται εύλογα να πληρούν το νομικό όριο των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας», ανέφεραν σε δήλωσή τους.

Αρχεία Έπσταϊν: Για τι ανησυχούν οι ειδικοί του ΟΗΕ

Οι ειδικοί τόνισαν ότι οι κατηγορίες που περιέχονται στα έγγραφα απαιτούν ανεξάρτητη, λεπτομερή και αμερόληπτη έρευνα, και δήλωσαν ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν έρευνες και για το πώς ήταν δυνατόν να διαπράττονται τέτοια εγκλήματα για τόσο μεγάλο διάστημα.

Οι ειδικοί του ΟΗΕ εξέφρασαν επίσης ανησυχίες για «σοβαρές αδυναμίες συμμόρφωσης και εσφαλμένες λογοκρισίες», που αποκάλυψαν ευαίσθητες πληροφορίες θυμάτων. Περισσότερα από 1.200 θύματα έχουν ταυτοποιηθεί στα έγγραφα που έχουν δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα.

«Η απροθυμία για πλήρη αποκάλυψη πληροφοριών ή για διεύρυνση των ερευνών έχει αφήσει πολλούς επιζώντες να αισθάνονται εκ νέου τραυματισμένοι και εκτεθειμένοι σε αυτό που περιγράφουν ως ‘θεσμικό gaslighting’», ανέφεραν οι ειδικοί.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε τους δεσμούς του Έπσταϊν με πολλούς εξέχοντες ανθρώπους στην πολιτική, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις - τόσο πριν όσο και μετά την ομολογία του το 2008 για κατηγορίες πορνείας, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης ανήλικης.

Ο Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του το 2019, αφού είχε συλληφθεί ξανά με ομοσπονδιακές κατηγορίες για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων. Ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε αυτοκτονία.

Με πληροφορίες από Guardian

