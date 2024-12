Συρία: Οι αντάρτες λένε ότι έφτασαν στη Δαμασκό - Η προεδρία διαψεύδει ότι ο Άσαντ φυγαδεύτηκε

Ο ετερόκλιτος συνασπισμός των ανταρτών έχει φτάσει στα προάστια της Δαμασκού, δήλωσαν το Σάββατο ακτιβιστές της αντιπολίτευσης και ένας διοικητής των ανταρτών, καθώς συνεχίζεται η ταχέως εξελισσόμενη προέλαση κατά την οποία έχουν καταλάβει ορισμένες από τις μεγαλύτερες πόλεις της Συρίας.

Ο Ράμι Αμπντουραχμάν, ο οποίος είναι επικεφαλής του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι οι αντάρτες δραστηριοποιούνται στα προάστια της Δαμασκού, Μααντάμια, Τζαραμάνα και Νταράγια. Είπε ότι μαχητές της αντιπολίτευσης βάδιζαν επίσης από την ανατολική Συρία προς το προάστιο Χαράστα της Δαμασκού.

Ο Χασάν Αμπντούλ-Γκάνι, διοικητής των ανταρτών, ανήρτησε στο Telegram ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης άρχισαν να περικυκλώνουν τη Δαμασκό στο «τελικό στάδιο» της επίθεσής τους. Το υπουργείο Άμυνας ωστόσο το διέψευσε, λέγοντας ότι «είναι αβάσιμες οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι ένοπλες δυνάμεις μας, που είναι παρούσες σε όλες τις ζώνες της υπαίθρου της Δαμασκού, αποσύρθηκαν».

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει διαδηλωτές στη Δαμάσκό να φωνάζουν και να ζητωκραυγάζουν καθώς ένα άγαλμα του εκλιπόντος πατέρα του Μπασάρ αλ Άσαντ, Χαφέζτ, ανατρέπεται στο νότιο προάστιο Τζεραμάνα. Ένα άλλο άγαλμα του Χαφέζ, ο οποίος ήταν πρόεδρος της Συρίας από το 1971 έως τον θάνατό του το 2000, γκρεμίστηκε την Παρασκευή (6/12) στην πόλη Χάμα.

Wow!!!



In the heart of Damascus, in the Jaramana neighborhood, the statue of Hafez al-Assad has been toppled.



Damascus is under siege from all sides.