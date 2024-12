Συρία: Ο Άσαντ εγκατέλειψε τη χώρα - Οι αντάρτες κατέλαβαν την Δαμασκό

Οι αντάρτες δήλωσαν ότι η πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκός, είναι «τώρα ελεύθερη από τον Άσαντ», υποδηλώνοντας ουσιαστικά την ανατροπή του καθεστώτος έπειτα από 50 χρόνια.

Διαμήνυσαν πως ο «τύραννος» Άσαντ τράπηκε σε φυγή, κάλεσαν τους εκτοπισμένους στο εξωτερικό να επιστρέψουν στην «ελεύθερη Συρία».

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters μεταδίδει πως η ηγεσία των συριακών ενόπλων δυνάμεων ενημέρωσε για την ανατροπή του καθεστώτος, επικαλούμενο αξιωματικό που έλαβε σχετικό μήνυμα.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της συριακής αντιπολίτευσης στο εξωτερικό Χάντι αλ Μπάχρα δήλωσε ότι «χωρίς τον Μπασάρ αλ Άσαντ» είναι πλέον η Δαμασκός. Τελείωσε «η μαύρη σελίδα στην ιστορία της Συρίας», σχολίασε.

#Syria : regime soldiers have abandoned the Umayyad Square in the center of #Damascus . Residents are taking over the streets. pic.twitter.com/LHCNbqTPz1

Ο πρόεδρος Άσαντ φέρεται να επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο το οποίο αναχώρησε προς άγνωστο προορισμό, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Ο Άσαντ εγκατέλειψε τη Συρία από το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού, προτού αποσυρθούν (από αυτό) τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών ασφαλείας», είπε ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης που εδρεύει στο Λονδίνο αλλά διατηρεί ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

O επικεφαλής της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ, ο οποίος ηγείται της επίθεσης των ανταρτών που διείσδυσαν στη συριακή πρωτεύουσα, κάλεσε σήμερα τους μαχητές του να μην πλησιάσουν τους δημόσιους θεσμούς στη Δαμασκό, οι οποίοι παραμένουν υπό τον έλεγχο του πρώην πρωθυπουργού μέχρι να υπάρξει «επίσημη μεταβίβαση της εξουσίας».

«Προς όλες τις στρατιωτικές δυνάμεις στην πόλη της Δαμασκού, απαγορεύεται πλήρως να πλησιάσετε τους δημόσιους θεσμούς, οι οποίοι θα παραμείνουν υπό τον έλεγχο του πρώην πρωθυπουργού μέχρι την επίσημη μεταβίβαση της εξουσίας», σύμφωνα με ανακοίνωση του Αμπού Μοχάμαντ αλ Τζαουλάνι, ο οποίος άρχισε να χρησιμοποιεί το αληθινό του όνομα, Άχμεντ αλ-Σάρα. «Απαγορεύονται επίσης οι πυροβολισμοί στον αέρα», πρόσθεσε στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω του καναλιού του συνασπισμού των ανταρτών στο Telegram.

Ο πρωθυπουργός της Συρίας Mohammed Ghazi Jalali δήλωσε σε βιντεοσκοπημένη δήλωση ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να «απλώσει το χέρι της» στην αντιπολίτευση και να παραδώσει τις λειτουργίες της σε μια μεταβατική κυβέρνηση. «Βρίσκομαι στο σπίτι μου και δεν έχω φύγει και αυτό οφείλεται στο ότι ανήκω σε αυτή τη χώρα», δήλωσε ο Τζαλίλι, όπως αναφέρει το Associated Press. Είπε ότι θα πάει στο γραφείο του για να συνεχίσει να εργάζεται το πρωί και κάλεσε τους Σύρους πολίτες να μην καταστρέφουν τη δημόσια περιουσία.

Δεν απάντησε σε δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο πρόεδρος Μπασάρ Άσαντ έχει εγκαταλείψει τη χώρα. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σχετικά με το πού βρίσκεται ο Άσαντ.

The Prime Minister of Syria, Mohammad Ghazi al-Jalali has said in a Video Statement released earlier that he remains at his Home in the Capital City of Damascus, and that he is will to cooperate with any Leadership chosen by the Syrian People. pic.twitter.com/9kttbwvHTw