Συρία: Αεροπορική επίθεση στο αεροδρόμιο Χαλεπίου- Εκεί φτάνει η ανθρωπιστική βοήθεια

Σοβαρά προβλήματα στο αεροδρόμιο του Χαλεπίου στη Συρία, το οποίο αποτελεί την βάση για την ανθρωπιστική βοήθεια, που μεταφέρεται στην σεισμόπληκτη Συρία, προκάλεσε αεροπορικό χτύπημα του Ισραήλ τις νυχτερινές ώρες.

Σημειώνεται πως οι ισραηλινές αρχές διατείνονται πως μέσω του αεροδρομίου αυτού στη Συρία και με πρόσχημα την ανθρωπιστική βοήθεια, το Ιράν έχει αποπειραθεί να κάνει λαθρεμπόριο όπλων.

Επιπλέον η συριακή αεράμυνα αναχαίτισε πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τη Μεσόγειο Θάλασσα, δυτικά της παράκτιας πόλης Λαττάκεια.

Αναλυτικότερα, αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο στο Χαλέπι προκάλεσε ζημιές στον διάδρομο αποπροσγειώσεων και το έθεσε εκτός λειτουργίας, δήλωσε πηγή προσκείμενη στις ένοπλες δυνάμεις της Συρίας, σύμφωνα με το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA.

«Στις 02:07 τα ξημερώματα της Τρίτης, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε μια επιθετική αεροπορική ενέργεια από την κατεύθυνση της Μεσογείου, δυτικά της Λαττάκειας, με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο του Χαλεπίου, η οποία οδήγησε σε υλικές ζημιές στο αεροδρόμιο, καθώς τέθηκε εκτός λειτουργίας», ανέφερε χαρακτηριστικά στρατιωτική πηγή σε δήλωσή της στο SANA.

