Συντριβή αεροπλάνου στην Ινδία: «Υπήρχαν πτώματα γύρω μου, σηκώθηκα κι έτρεξα», περιγράφει ο μοναδικός επιζών από τους επιβάτες

Ο μοναδικός επιζών από τους επιβάτες του αεροπλάνου, που συνετρίβη στην Ινδία, περιέγραψε τις πρώτες εικόνες που αντίκρισε, όταν ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Ο Vishwashkumar Ramesh από τη Βρετανία, βγήκε ζωντανός από το αεροσκάφος της Air India μέσα στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι 241 συνεπιβάτες του. Ο ίδιος καθόταν στη θέση 11Α του Boeing 787, όταν συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση στο Αχμενταμπάντ, στη δυτική Ινδία.

Ο αδελφός του κ. Ramesh, Nayan Kumar Ramesh, δήλωσε στο BBC News ότι ο Vishwashkumar «δεν έχει ιδέα πώς επέζησε» και ότι διέφυγε από το αεροπλάνο ως ο μοναδικός επιζών.

Η Air India δήλωσε ότι όλοι οι άλλοι επιβάτες και το πλήρωμα σκοτώθηκαν. Ανάμεσά τους 169 Ινδοί υπηκόων και 52 Βρετανοί.

«Τριάντα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και στη συνέχεια το αεροπλάνο συνετρίβη», δήλωσε ο 40χρονος Ramesh Viswashkumar στην εφημερίδα Hindustan Times, η οποία έδειξε στο διαδίκτυο μια κάρτα επιβίβασης για τη θέση 11Α στο συγκεκριμένο όνομα.

«Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα», συνέχισε μιλώντας στην εφημερίδα από το κρεβάτι του νοσοκομείου.

«Όταν σηκώθηκα, υπήρχαν πτώματα γύρω μου. Ήμουν φοβισμένος. Σηκώθηκα και έτρεξα. Υπήρχαν κομμάτια του αεροπλάνου γύρω μου», είπε. «Κάποιος με άρπαξε και με έβαλε σε ένα ασθενοφόρο και με μετέφερε στο νοσοκομείο», περιέγραψε.

Ανέφερε επίσης ότι ο αδελφός του, Ajay, καθόταν σε διαφορετική σειρά στο αεροπλάνο. «Ταξίδευε μαζί μου και δεν μπορώ να τον βρω πια. Σας παρακαλώ βοηθήστε με να τον βρω», είπε.

Η συντριβή του αεροπλάνου στην Ινδία

Το Boeing 787 της Air India προσέκρουσε επάνω σε κτίρια της πόλης Αχμενταμπάντ, στο κρατίδιο Γκουτζαράτ της βορειοδυτικής Ινδίας, λίγο μετά την απογείωσή του με προορισμό το Λονδίνο.

Όπως έγινε γνωστό τα ξημερώματα, βρέθηκε το ένα από τα δύο «μαύρα κουτιά» του αεροσκάφους.

H Air India σε ανακοίνωσή της χθες βράδυ διευκρίνισε ότι από τους 242 επιβαίνοντες στο αεροπλάνο υπάρχουν 241 επιβεβαιωμένοι θάνατοι με έναν μοναδικό επιζώντα.

pic.twitter.com/b5ClTdIiuf

Terrible plane crash in India. All 242 people on board died. Once again, this incident coincided with a moderate geomagnetic storm disturbing the Earth's magnetic field.



Takeoff Phase is the most critical part of flight, where avionics, navigation, and…

— Open Minded Approach (@OMApproach) June 12, 2025

Δημοσιογράφος του AFP περιέγραφε τη στιγμή, που οι ομάδες διάσωσης μαζί με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους αναζητούσαν μέσα στα ερείπια νεκρούς.

Το αεροσκάφος, τύπου Boeing 787-8 Dreamliner, μεγάλων αποστάσεων, απογειώθηκε στις 13.39 ( 11.09 ώρα Ελλάδας) για το αεροδρόμιο Γκάτγουικ στη Βρετανία και εξέδωσε σήμα κινδύνου σχεδόν αμέσως, μόλις λίγο πριν συντριβεί «έξω από την περίμετρο του αεροδρομίου.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το αεροπλάνο να χάνει γρήγορα ύψος αμέσως μετά την απογείωσή του, να χάνει ισχύ, πριν πέσει πάνω σε κτίρια και εκραγεί.