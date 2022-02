Η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, που συγκλήθηκε μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανίας, είναι σε εξέλιξη, αλλά ήδη δόθηκε στη δημοσιότητα το κείμενο των συμπερασμάτων.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν στην επιβολή περαιτέρω κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας, κάνοντας λόγο για «τεράστιες και σφοδρές συνέπειες» για τη Ρωσία λόγω των ενεργειών της, σε στενό συντονισμό με τους εταίρους και τους συμμάχους.

Αυτές οι κυρώσεις θα καλύπτουν τους κλάδους της οικονομίας, της ενέργειας και των μεταφορών, τα προϊόντα διπλής χρήσης, όπως και τον έλεγχο στις εξαγωγές, την πολιτική για τη βίζα. Επίσης, στη λίστα των κυρώσεων θα προστεθούν επιπλέον άτομα και θα μπουν νέα κριτήρια.

Η συζήτηση στη Σύνοδο Κορυφής γίνεται χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, για να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα, ανέφερε στο Twitter ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ, Μπάρεντ Λέιτς.

The special #EUCO called by @eucopresident has started now.



First on is an exchange of views with @EP_President



The discussion this evening will take place without electronic devices to ensure confidentiality. #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/nIcE0Ea3jM