Σύνοδος Κορυφής: «Ιστορική στιγμή» για την ΕΕ- Ο Όρμπαν έφυγε πριν την απόφαση για την Ουκρανία

Στη Σύνοδο Κορυφής οι ηγέτες των χωρών μελών της ΕΕ αποφάσισαν την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, με τον Ούγγρο πρωθυπουργό, Βίκτορ Όρμπαν, να μην συμμετέχει στην ψηφοφορία.

Ο Βίκτορ Όρμπαν εξέφραζε διαφωνίες σχετικά με την απόφαση των ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής και μάλιστα υπήρχαν φόβοι ότι θα ασκούσε βέτο. Ωστόσο τελικά δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

Σε ανάρτησή του στο Facebook ο εθνικιστής Ούγγρος πρωθυπουργός ανέφερε ότι η χώρα του δεν ήθελε «να μοιραστεί την ευθύνη» αυτής της «κακής απόφασης».

Ευρωπαίος διπλώματος δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως «ο Βίκτορ Όρμπαν δεν βρισκόταν στην αίθουσα όταν υιοθετήθηκε το κείμενο», ενώ άλλοι διπλωμάτες είπαν, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ότι ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς πρότεινε στη Σύνοδο Κορυφής να αποχωρήσει ο Βίκτορ Όρμπαν από την αίθουσα κατά τη λήψη της απόφασης για την Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ είπε στους δημοσιογράφους ότι ο Βίκτορ Όρμπαν «διαφωνεί με την απόφαση και δεν αλλάζει άποψη, αλλά επί της ουσίας αποφάσισε να μην ασκήσει το δικαίωμα του βέτο». Επιβεβαίωσε παράλληλα, ότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός δεν βρισκόταν στην αίθουσα.

Ο Σαρλ Μισέλ σε δηλώσεις του μετά την απόφαση για έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία και την Μολδαβία, δήλωσε: «Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή και δείχνει την αξιοπιστία και την δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς έκρινε ότι η εν λόγω απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνιστά «μια ισχυρή ένδειξη υποστήριξης» και παρέχει «προοπτική» στη χώρα αυτήν. Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι «μόλις αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και επίσης με τη Μολδαβία. Είναι σαφές ότι αυτές οι χώρες ανήκουν στην ευρωπαϊκή οικογένεια».

Για «ιστορική ημέρα» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ. Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ανέφερε: «Η σημερινή είναι μια ιστορική ημέρα για την Ευρώπη. Θα ήθελα να συγχαρώ την Ουκρανία και τη Μολδαβία για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την ένταξή τους στην ΕΕ». Συμπλήρωσε πως «χαιρετίζουμε επίσης τη χορήγηση στη Γεωργία καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ, καθώς και την πρόοδο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης».

Το «πράσινο φως» που έδωσε η ΕΕ στην Ουκρανία είναι ένα «πολύ σαφές μήνυμα» προς τους Ουκρανούς και τους Ρώσους, είπε ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Αλεξάντερ ντε Κρόο. Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάγια Σάντου χαιρέτισε την απόφαση της ΕΕ, τονίζοντας ότι πρόκειται για «μια νέα σελίδα στην ιστορία» της χώρας της καθώς μόλις πριν από δύο χρόνια «κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί» μια τέτοια εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ανέφερε ότι ξεκινούν «οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία», ενώ έκανε λόγο για «ένα σαφές μήνυμα ελπίδας για τους πολίτες αυτών των χωρών και την ήπειρό μας».

