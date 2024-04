Σύνοδος G7: Καταδίκη της επίθεσης του Ιράν και αυτοσυγκράτηση από όλους

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των G7 που καλέστηκε λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την ιρανική επίθεση που σημειώθηκε χθες το βράδυ εναντίον του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σαρλ Μισέλ που έγινε μέσω Χ, οι ηγέτες των G7 καταδίκασαν την επίθεση με drones και ρουκέτες που εξαπέλυσε χθες το Ιράν.

«Με τους ηγέτες της #G7, καταδικάσαμε ομόφωνα την πρωτοφανή επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ», ανέφερε.

Στόχος αυτή την ώρα είναι η αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. «Όλα τα μέλη πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση. Θα συνεχίσουμε όλες τις προσπάθειές μας για να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Ο τερματισμός της κρίσης στη Γάζα το συντομότερο δυνατό, κυρίως μέσω μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός, θα κάνει τη διαφορά».

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα», ανέφερε στην ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

