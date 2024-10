Συνετρίβη μαχητικό F-18 στην Ισπανία

Μαχητικό F-18 συνετρίβη κοντά στην πόλη Τερουέλ, στην Ισπανία.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ισπανίας, έκανε γνωστό πως νωρίτερα σήμερα συνετρίβη ένα μαχητικό F-18 συνετρίβη κοντά στην πόλη Τερουέλ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Αυτή την ώρα συνεργεία διάσωσης επιχειρούν στην περιοχή μετά τη συντριβή, προκειμένου να εντοπίσουν τον κυβερνήτη του. Σημειώνεται πως σύμφωνα με τις πληροφορίες, η τύχη του αγνοείται.

🚨#BREAKING: A Spanish F-18 fighter jet crashes during exercise near Peralejos in eastern Spain, killing the pilot pic.twitter.com/XauZmCauyZ