Συνελήφθη ο Πάτρικ Μπέβερλι για κακουργηματική επίθεση σε υπόθεση «ενδοοικογενειακής βίας»

Ο πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού Ισχυρίζεται ότι «βρήκε απροειδοποίητα την ανήλικη αδελφή του μόνη με έναν 18χρονο άνδρα»

Φωτ: EPA, αρχείου
Ο πρώην γκαρντ του ΝΒΑ Πάτρικ Μπέβερλι συνελήφθη και κατηγορείται για κακούργημα σε υπόθεση που οι αρχές του Τέξας περιγράφουν ως «ενδοοικογενειακή βία».

Ο 37χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής σε κατοικία στο Rosharon, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Φορτ Μπεντ. Η εγγύηση ορίστηκε στα 40.000 δολάρια.

Μέσω των κοινωνικών δικτύων, ο Μπέβερλι κάλεσε το κοινό «να μην πιστεύει όσα βλέπει στο ίντερνετ». Παράλληλα, αναδημοσίευσε μια ανώνυμη ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία βρήκε απροειδοποίητα την ανήλικη αδελφή του μόνη με έναν 18χρονο άνδρα.

«Ήταν λογικό να ανησυχήσει, όπως κάθε αδελφός. Ωστόσο, δεν πιστεύουμε ότι τα όσα ακολούθησαν συνέβησαν έτσι όπως έχουν περιγραφεί, και ανυπομονούμε να το αποσαφηνίσουμε στο δικαστήριο», αναφέρει η ανακοίνωση.

Φωτ: Instagram

Η καριέρα του Πάτρικ Μπέβερλι στο ΝΒΑ

Ο Μπέβερλι αγωνίστηκε τελευταία φορά στο ΝΒΑ με τους Milwaukee Bucks τη σεζόν 2024. Στην 12ετή καριέρα του πέρασε, μεταξύ άλλων, από τους Houston Rockets, Los Angeles Clippers και άλλες ομάδες, χτίζοντας φήμη ως αμυντικός με έντονο στιλ παιχνιδιού.

Με πληροφορίες από Associated Press

