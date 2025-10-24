ΔΙΕΘΝΗ

«Έξυπνα» γυαλιά, τραπέζια X ray και NBAers: Πώς έγινε η «ασύλληπτη» απάτη με το πόκερ

Το δίκτυο, που φέρεται να συνδέεται με τη μαφία, εξαπατούσε διάσημους με τεχνολογία υψηλής ακρίβειας και ειδικά διαμορφωμένα τραπέζια πόκερ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
«Έξυπνα» γυαλιά, τραπέζια X ray και NBAers: Πώς έγινε η «ασύλληπτη» απάτη με το πόκερ
Ο τρόπος με τον οποίο ειδικά «έξυπνα γυαλιά» χρησιμοποιούνταν στο παράνομο κύκλωμα πόκερ / Φωτ: X
Οι αμερικανικές αρχές αποκάλυψαν νέες λεπτομέρειες για το εκτεταμένο κύκλωμα παράνομου πόκερ που φέρεται να συνδέεται με τη μαφία, ρίχνοντας φως και στους δεσμούς του με το σκάνδαλο στοιχηματισμού του NBA.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το δίκτυο εξαπατούσε διάσημους, επαγγελματίες αθλητές και εύπορους παίκτες αξιοποιώντας τεχνολογία υψηλής αιχμής, με ζημίες που υπερβαίνουν τα 6,4 εκατομμύρια ευρώ.

Περισσότερα από 30 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ανάμεσά τους μέλη των ιταλοαμερικανικών εγκληματικών οικογενειών Bonanno, Gambino, Luchese και Genovese. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης ο προπονητής των Portland Trail Blazers, Τσόνσι Μπίλαπς, και ο πρώην παίκτης του NBA, Ντέιμον Τζόουνς.

Οι δράστες, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή εισαγγελία, είχαν στήσει ένα σύνθετο δίκτυο παράνομων παιχνιδιών Texas Hold ’Em, χρησιμοποιώντας τραπέζια με συστήματα ακτίνων Χ, κρυφές κάμερες και σημαδεμένα φύλλα, ώστε να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο τα χαρτιά των αντιπάλων τους.

«Έξυπνα» γυαλιά, τραπέζια X ray και NBAers: Πώς έγινε η «ασύλληπτη» απάτη με το πόκερ
Φωτ: US Department of Justice

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Η ομοσπονδιακή έρευνα δείχνει ότι το παράνομο σχήμα λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2019, με κέντρα σε Νέα Υόρκη, Μαϊάμι και Λας Βέγκας. Οι εισαγγελείς περιγράφουν ένα εκτεταμένο δίκτυο «ιδιωτικών» τραπεζιών υψηλών πονταρισμάτων, στα οποία επιχειρηματίες, αθλητές και διασημότητες προσκαλούνταν να συμμετάσχουν χωρίς να γνωρίζουν ότι τα παιχνίδια ήταν προαποφασισμένα.

Στην πραγματικότητα, οι περισσότεροι παίκτες γύρω τους γνώριζαν το σχέδιο. Το τραπέζι ήταν εξοπλισμένο με ακτίνες Χ που μπορούσαν να διαβάζουν τα φύλλα, ενώ αναλυτές και κάμερες ήταν κρυμμένοι σε μάρκες και φωτιστικά. Οι πληροφορίες μεταδίδονταν σε συνεργούς εκτός χώρου, οι οποίοι επικοινωνούσαν με «συντονιστές» στο τραπέζι (τους λεγόμενους quarterbacks ή drivers) που έδιναν μυστικά σήματα στους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

Στο σχέδιο συμμετείχαν επίσης πρώην επαγγελματίες αθλητές, τους οποίους οι εισαγγελείς αποκαλούν «face cards», καθώς η παρουσία τους λειτουργούσε ως δέλεαρ για πλούσιους παίκτες που θεωρούσαν τιμητική την πρόσκληση σε ένα τέτοιο τραπέζι.

«Έξυπνα» γυαλιά, τραπέζια X ray και NBAers: Πώς έγινε η «ασύλληπτη» απάτη με το πόκερ

Πώς διοχετεύονταν τα χρήματα και ο ρόλος της μαφίας

Τα έσοδα από τα παράνομα παιχνίδια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ξεπλένονταν μέσω κρυπτονομισμάτων, μετρητών και εταιρειών-βιτρίνα. Ένα μέρος των εσόδων κατέληγε στους ίδιους τους απατεώνες και στους συνεργούς τους, ενώ άλλο ποσοστό φέρεται να χρηματοδοτούσε τις δραστηριότητες των μαφιόζικων οικογενειών που συμμετείχαν στο κύκλωμα.

Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι η επιχείρηση είχε χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος, με σαφή ιεραρχία και κατανομή ρόλων. Κεντρικό ρόλο φέρονται να είχαν μέλη των οικογενειών Bonanno, Gambino, Luchese και Genovese, που για δεκαετίες ελέγχουν παράνομες δραστηριότητες στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ.

Ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI, Κρίστοφερ Ράια, δήλωσε ότι το σχέδιο «προκάλεσε οικονομικό χάος σε ολόκληρη τη χώρα, εκμεταλλευόμενο τη φήμη ορισμένων και τα πορτοφόλια άλλων για να χρηματοδοτήσει τις ιταλοαμερικανικές εγκληματικές οικογένειες».

Οι αρχές επισημαίνουν ότι η υπόθεση συνδέεται με μια παράλληλη έρευνα για χειραγώγηση αγώνων στο NBA, στην οποία αθλητές φέρονται να προσποιούνταν τραυματισμούς για να επηρεάσουν τις αποδόσεις των στοιχημάτων.

Ο προπονητής των Portland Trail Blazers, Τσόνσι Μπίλαπς, συνελήφθη στο Πόρτλαντ και τέθηκε σε διοικητική άδεια από την ομάδα, η οποία ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές. Ο πρώην παίκτης του NBA, Ντέιμον Τζόουνς, κατηγορείται για συνωμοσία ηλεκτρονικής απάτης και ξέπλυμα χρήματος, καθώς φέρεται να είχε ρόλο και στα δύο κυκλώματα.

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

