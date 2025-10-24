NBA: Τι γνωρίζουμε για το σκάνδαλο με τη σικελική μαφία Κόζα Νόστρα που τάραξε τον «μαγικό κόσμο» του μπάσκετ

Το σκάνδαλο με τις συλλήψεις του προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς, του γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ και του 49χρονου παλαίμαχου μπασκετμπολίστα, Ντέιμον Τζόουνς, για εμπλοκή σε παράνομο στοιχηματισμό, συγκλονίζει τον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΛεΜπρόν Τζέιμς: Η απουσία του από το ματς με τους Μπακς στη δικογραφία για τον στοιχηματισμό

«Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν το επαγγελματικό μπάσκετ ως βάση για μια εγκληματική επιχείρηση στοιχημάτων, χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τα αποδυτήρια, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών πληροφοριών, για να πλουτίσουν εις βάρος νόμιμων εταιρειών στοιχημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζόζεφ Νοτσέλα, Εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Σκάνδαλο NBA: Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Ροζίερ φέρεται να συμμετείχε στο «στήσιμο» τουλάχιστον ενός αγώνα.

Στις 23 Μαρτίου 2023, προειδοποίησε τον φίλο του, Ντενίρο Λάστερ, ότι σχεδίαζε να προσποιηθεί έναν τραυματισμό εναντίον των Πέλικανς της Νέας Υόρκης. Ο Λάστερ πούλησε τις πληροφορίες σε πολλά άτομα, με αποτέλεσμα στοιχήματα συνολικού ύψους 200.000 δολαρίων για την «χαμηλή απόδοση» του Ροζίερ εκείνο το βράδυ. Ο Ροζίερ, ο βασικός πόιντ γκαρντ, έφυγε από το γήπεδο μετά από εννέα λεπτά αγώνα, αποφέροντας δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε κέρδη. Το ίδιο βράδυ, ο Λέστερ πήγε στο σπίτι του Ροζίερ για να μετρήσουν τις εισπράξεις από τον στοιχηματισμό.

Τον Ιανουάριο του 2025, το NBA ανέφερε ότι ερευνούσε «ασυνήθιστα στοιχήματα» που συνδέονταν με τον Ροζίερ από το 2023, αλλά δεν είχε βρει «καμία παραβίαση κανόνων».

«Αστέρας» των Ντιτρόιτ Πίστονς, ο Μπίλαπς στέφθηκε πρωταθλητής το 2004 και ανακηρύχθηκε MVP των Τελικών, ενώ ήταν και πέντε φορές All-Star, τερμάτισε την καριέρα του ως παίκτης το 2014 πριν γίνει προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς το 2021.

Ο Μπίλαπς συνελήφθη χθες, Πέμπτη (23/10), μαζί με περίπου 30 άτομα, για τη φερόμενη συμμετοχή του σε ένα εθνικό κύκλωμα στημένων αγώνων πόκερ που συνδέεται με τη σικελική μαφία Κόζα Νόστρα. Ενώ το όνομά του δεν εμφανίζεται στο κατηγορητήριο για τα στημένα στοιχήματα, το προφίλ του αναφερόμενου «συνωμότη 8» τον ταυτίζει από κάθε άποψη: παίκτης από το 1997 έως το 2014, προπονητής από το 2021, που ζει στο Όρεγκον.

Στις 24 Μαρτίου 2023, ο «Συνωμότης 8» μετέδωσε την πληροφορία ότι αρκετοί βασικοί παίκτες του Πόρτλαντ δεν θα έπαιζαν στον αγώνα εναντίον των Σικάγο Μπουλς. Αυτή η πληροφορία στην συνέχεια κοινοποιήθηκε στο δίκτυο, με αποτέλεσμα στοιχήματα 100.000 δολαρίων σε μια ήττα των Τρέιλ Μπλέιζερς, τα οποία τελικά επαληθεύθηκαν (124-96).

Ο 49χρονος Ντέιμον Τζόουνς, έπαιξε σε 11 ομάδες του ΝΒΑ, συμπεριλαμβανομένων των Κλίβελαντ Καβαλίερς από το 2005 έως το 2008, όπου ήταν συμπαίκτης με τον νεαρό σταρ ΛεΜπρόν Τζέιμς. Στην συνέχεια, ο Τζόουνς έγινε βοηθός προπονητή και εργάσθηκε ξανά για τους Καβαλίερς από το 2016 έως το 2018, κατά την διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τζέιμς στο Οχάιο (2014-2018). Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2022-2023, υπηρέτησε ως προσωπικός προπονητής του ΛεΜπρόν Τζέιμς, χωρίς να απασχολείται από τους Λος Άντζελες Λέικερς, τη νέα ομάδα του «Βασιλιά».

Χάρη στην προνομιακή του σύνδεση με τα αποδυτήρια των Λέικερς, ο Τζόουνς πούλησε, ή επιχείρησε να το κάνει, πληροφορίες για την υγεία των παικτών από το 2022 έως το 2024, πριν δημοσιοποιηθούν στην καθημερινή «ιατρική έκθεση».

Στις 9 Φεβρουαρίου, ο Τζόουνς συμβούλευσε άτομα να στοιχηματίσουν στο Μιλγουόκι εναντίον των Λος Άντζελες Λέικερς. Λίγες ώρες αργότερα, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποσύρθηκε και οι Λέικερς ηττήθηκαν.

Στις 15 Ιανουαρίου 2024, ο Τζόουνς πούλησε πληροφορίες για 2.500 δολάρια ότι ένας βασικός παίκτης των Λέικερς, εκτός του ΛεΜπρόν Τζέιμς, είχε υποστεί τραυματισμό. Αλλά ο εν λόγω παίκτης τελικά έπαιξε το παιχνίδι και τα πήγε καλά, με αποτέλεσμα το δίκτυο να χάσει δεκάδες χιλιάδες δολάρια σε στοιχήματα. Ο Τζόουνς πιέστηκε από έναν συνεργάτη του να επιστρέψει τα 2.500 δολάρια.

Σκάνδαλο NBA: Σε διαθεσιμότητα Μπίλαπς και Ροζίερ

Οι συλλήψεις της Πέμπτης συνέβησαν λίγους μήνες αφότου το NBA απέκλεισε δια βίου τον Τζόντεϊ Πόρτερ, ο οποίος ομολόγησε την ενοχή του τον Ιούλιο για «στημένους αγώνες» ενώ έπαιζε για τους Τορόντο Ράπτορς. Ο πρώην παίκτης έστειλε τις πληροφορίες του στην ίδια ομάδα τζογαδόρων, που συνδέονται με όλα τα ύποπτα παιχνίδια της έρευνας, ενώ εξήγησε ότι ενεπλάκη στην απάτη για να αποπληρώσει μεγάλα χρέη από τζόγο.

Το κατηγορητήριο αναφέρει επίσης, έναν αγώνα του Ορλάντο στις 6 Απριλίου 2023, για τον οποίο ένα από τα μέλη του δικτύου φέρεται να έλαβε σημαντικές πληροφορίες από μια πηγή μέσα στα αποδυτήρια.

Σημειώνεται πως ο προπονητής του Πόρτλαντ, Τσόνσι Μπίλαπς, και ο παίκτης του Μαϊάμι, Τέρι Ροζίερ, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα από το ΝΒΑ μετά τη σύλληψή τους, όπως ανακοίνωσε η βορειοαμερικανική λίγκα.

Ο Μπίλαπς και ο Ροζίερ «τίθενται άμεσα σε διαθεσιμότητα, απομακρύνονται από τις ομάδες τους και θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις Αρχές», αναφέρει σε σύντομη ανακοίνωσή του το NBA, προσθέτοντας ότι αντιμετωπίζει «τις καταγγελίες αυτές με τη μέγιστη σοβαρότητα».

Όπως γνωστοποιήθηκε, μάλιστα, ο Τιάγκο Σπλίτερ αναλαμβάνει το ρόλο του head coach στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.