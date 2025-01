Συνεχίζει τις παρεμβάσεις στη Γερμανία ο Έλον Μασκ: Σχεδιάζει «συζήτηση» στο X με την επικεφαλής του AfD

Με δημόσια συζήτηση με την συμπρόεδρο του ακροδεξιού AfD, ο Έλον Μασκ συνεχίζει τις παρεμβάσεις στις εκλογές της Γερμανίας.

Την πρόθεση του Έλον Μασκ να «φιλοξενήσει» στο Χ, την πλατφόρμα ιδιοκτησίας του, την επικεφαλής της Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), Αλίς Βάιντελ, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του ακροδεξιού κόμματος. «Είμαστε ήδη σε επαφή όσον αφορά (συζήτηση) μέσω X Space ανάμεσα στους δυο τους», δήλωσε ο Ντανιέλ Ταπ, εκπρόσωπος της AfD, στο περιοδικό Der Spiegel και στο Γερμανικό Πρακτορείο.

Ως X Space δηλώνεται η δυνατότητα του X να μεταδίδονται μέσω της πλατφόρμας απευθείας εκδηλώσεις - κάτι που ο Έλον Μασκ είχε κάνει και με τον Ντόναλντ Τραμπ, πριν τις αμερικανικές εκλογές.

Προχθές Δευτέρα, ο Έλον Μασκ ανέφερε μέσω της πλατφόρμας, που αποτελεί ιδιοκτησία του, «περιμένετε μέχρι η Αλίς κι εγώ να κάνουμε συζήτηση μέσω X Spaces. Θα τους φύγει το κεφάλι».

Wait until Alice and I do an 𝕏 Spaces conversation. They will lose their minds 🤣🤣