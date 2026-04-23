Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη Δανία: «Υπάρχουν τραυματίες»

Οι πρώτες πληροφορίες - Δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι

The LiFO team
Δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα στη Δανία.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν να τραυματιστούν άνθρωποι, είπαν στο ⁠Reuters οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Το ατύχημα σημειώθηκε κοντά στο Χίλεροντ, βόρεια της Κοπεγχάγης.

«Δύο τρένα που εκτελούσαν τοπικά δρομολόγια συγκρούστηκαν μετωπικά. Υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των επιβατών. Όλοι οι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί, επομένως κανένας δεν έχει παγιδευτεί ... Στον τόπο του ατυχήματος έχουν αποσταλεί πολυάριθμες δυνάμεις», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

 
 
 
