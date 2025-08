Σύγκρουση αεροσκάφους με πουλί κατέστρεψε το μπροστινό μέρος - Αναγκαστική προσγείωση στην Ισπανία

Ένα αεροσκάφος Airbus της Iberia καθηλώθηκε στο έδαφος μετά την πρόσκρουσή του με πουλί κατά την απογείωση από ισπανικό αεροδρόμιο.

Από τη σύγκρουση με το πτηνό προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους.

Επρόκειτο για την πτήση IB579 της Iberia, που εκτελούσε δρομολόγιο από τη Μαδρίτη προς το Παρίσι, το απόγευμα της Κυριακής. Η πτήση υποχρεώθηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο Adolfo Suárez Madrid-Barajas, λίγα μόλις λεπτά μετά την αναχώρησή της, εξαιτίας σύγκρουσης με μεγάλο πουλί.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν εκτεταμένες ζημιές στη μύτη του αεροσκάφους, τον λεγόμενο θόλο, ενώ σε μία από τις εικόνες διακρίνεται το πτηνό που προκάλεσε την πρόσκρουση, σφηνωμένο σε μία από τις τουρμπίνες.

Το αεροπλάνο, τύπου Airbus A321-253NY, είχε απογειωθεί από τον κύριο αεροπορικό κόμβο της ισπανικής πρωτεύουσας και σύμφωνα με δεδομένα του FlightRadar24 εκτέλεσε κυκλική πορεία γύρω από τη Μαδρίτη πριν επιστρέψει στο αεροδρόμιο. Η αναγκαστική προσγείωση σημειώθηκε λίγο περισσότερο από μία ώρα μετά την απογείωση.

